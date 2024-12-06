Рецепт турецкой пасты от Анны Пол: как приготовить блюдо, от которого все без ума в TikTok

Популярная блогерша Анна Пол опубликовала рецепт пасты с мясным фаршем и видео с рецептом набрало почти 13 миллионов просмотров на TikTok.

TikTok — идеальное место для поиска вдохновения при приготовлении еды, независимо от ваших кулинарных способностей. За прошедшие годы быстрые и простые рецепты, такие как запеченная паста с фетой от финского блогера Дженни Хайринен стали вирусными на платформе, а теперь австралийская инфлюенсер Анна Пол предлагает турецкую интерпретацию пасты, от которой пользователи не могут оторваться. Об этом пишет Daily Mail.

Турецкая паста от Анны Пол

Вдохновленный блюдом средней Азии под названием "Манты", которое представляет собой разновидность пельменей, ужин Анны, позволяющий сэкономить время, приобрел почти культовую популярность: некоторые люди заявляют, что это "лучшая паста", которую они когда-либо ели.

Звезда OnlyFans, которая недавно подверглась критике за признание в том, что хочет "супербогатого" мужа, в видео, опубликованном в прошлом месяце, рассказала, что блюдо придумала ее мать, а готовится оно "столько же времени, сколько варится паста".

Обращаясь к своим 7,2 миллионам подписчиков, влиятельная пользовательница TikTok рассказала, что для приготовления блюда требуется всего несколько ингредиентов, включая взбитый с чесноком йогурт, масло с паприкой, мясной фарш, свежесваренную лапшу и любые салатные овощи, которые у вас есть.

В этом рецепте мать Анны добавляет фарш в сковороду и обжаривает его в собственном жире, а затем добавляет порошок карри, "потому что она считает, что это избавляет от странного мясного привкуса".

Затем мясо щедро приправляют черным перцем, луковым порошком, сладкой паприкой и солью.

Мать Анны также добавляет в сковороду немного нарезанного кубиками лука. Затем она готовит чесночный йогуртовый соус, для которого требуется греческий йогурт, три зубчика измельченного чеснока и соль.

Мать Анны также готовит острый соус, растапливая масло и добавляя в него паприку.

По словам матери Анны, блюдо готово, когда все эти ингредиенты смешиваются с горячей пастой, а затем сверху добавляются овощи, такие как молодые помидоры и свежая петрушка.

Турецкая паста от Анны Пол

Турецкая паста от Анны Пол

Ингредиенты:

короткая паста: фарфалле, пенне, фузилли;

фарш – в оригинальном рецепте это баранина, но вы можете выбрать любой другой;

порошок карри;

черный молотый перец;

чесночный порошок;

сладкая паприка;

соль﻿;

небольшая луковица;

греческий йогурт;

три зубчика чеснока﻿;

сливочное масло;

сладкая паприка;

помидоры;

свежая петрушка﻿.

Первый шаг — сварите пасту. И приготовьте мясной фарш, обжарив его на сковороде. Пока мясо готовится, добавьте в него немного порошка карри. После карри добавьте приличную порцию перца, чесночного порошка, сладкой паприки и соли. Точное количество не указывается, так что ориентируйтесь на свой вкус.

Добавьте немного нарезанного кубиками лука и готовьте фарш по полной готовности. И приготовьте чесночный йогуртовый соус. Просто смешайте греческий йогурт с солью и примерно тремя измельченными зубчиками чеснока.

Далее следует масляный соус, который готовится просто: сливочное масло растапливается в кастрюле, добавляется сладкая паприка и перемешивается.

Как только все элементы будут приготовлены, настанет время собрать блюдо воедино.

На тарелке — или миске — подайте немного пасты, затем добавьте слой чесночного йогуртового соуса, а затем слой пряного мяса сверху. Полейте мясо соусом из паприки и чеснока.

Чтобы завершить блюдо, украсьте его нарезанными кубиками помидорами и свежей петрушкой.

Читайте также:

Традиция производства саке в Японии включена в список наследия ЮНЕСКО: как правильно его пить

Тайский суп том ям внесли в список наследия ЮНЕСКО: рецепт популярного блюда

Курица "Женись на мне": рецепт трендового блюда (видео)