Всего 3 ингредиента: простой рецепт домашнего сгущенного молока

На приготовление такой сгущенки у вас уйдет не более получаса.

Related video

Сгущенное молоко – ингредиент, который одинаково хорошо подходит в качестве добавки к выпечке, к чаю, к блинчикам и ко многому другому. Ее не обязательно покупать в супермаркете, поскольку легко приготовить в домашних условиях. Как это сделать, использовав всего три ингредиента, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура. Она приготовила ее с кокосовым вкусом.

Домашняя сгущенка

Ингридиенты (на 300 гр):

кукурузный крахмал – 15 гр;

кокосовое молоко – 500 мл;

мед или натуральный – 60 гр.

Способ приготовления:

50 мл кокосового молока смешать с крахмалом, чтобы не было комочков. В широкую кастрюлю с толстым дном вылить оставшийся напиток и добавить мед или сироп. Поставить на средний огонь и помешивая, довести до кипения. Добавить разбавленный кукурузный крахмал и перемешать. Немного убавить огонь и, периодически помешивая, варить до золотистого цвета и загущения (10-15 мин).

Снять с огня, тщательно пробить блендером, перелить в чистую баночку и дать остыть.

Читайте также:

Воздушный и нежный: рецепт классического торта "Птичье молоко"

Быстрый торт без муки и сахара: вкусный десерт за 7 минут

Домашняя сгущенка: идеальный рецепт вкусного лакомства