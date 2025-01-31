Всего 3 ингредиента: простой рецепт домашнего сгущенного молока
На приготовление такой сгущенки у вас уйдет не более получаса.
Сгущенное молоко – ингредиент, который одинаково хорошо подходит в качестве добавки к выпечке, к чаю, к блинчикам и ко многому другому. Ее не обязательно покупать в супермаркете, поскольку легко приготовить в домашних условиях. Как это сделать, использовав всего три ингредиента, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура. Она приготовила ее с кокосовым вкусом.
Домашняя сгущенка
Ингридиенты (на 300 гр):
- кукурузный крахмал – 15 гр;
- кокосовое молоко – 500 мл;
- мед или натуральный – 60 гр.
Способ приготовления:
50 мл кокосового молока смешать с крахмалом, чтобы не было комочков. В широкую кастрюлю с толстым дном вылить оставшийся напиток и добавить мед или сироп. Поставить на средний огонь и помешивая, довести до кипения. Добавить разбавленный кукурузный крахмал и перемешать. Немного убавить огонь и, периодически помешивая, варить до золотистого цвета и загущения (10-15 мин).
Снять с огня, тщательно пробить блендером, перелить в чистую баночку и дать остыть.
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