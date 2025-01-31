Воздушный и нежный: рецепт классического торта "Птичье молоко"

Этот торт изобрели еще в 1978 году, адаптировав рецепт популярных шоколадных конфет.

Related video

Торт "Птичье молоко" готовят и сейчас, считая, что это старинный рецепт, которому уже много-много лет. Много, не так чтоб слишком. Торт "Птичье молоко" изобрели в 1978 году в кондитерском цеху ресторана "Прага". И взяли за основу дефицитные в то время одноименные конфеты, которые сейчас можно купить в любом супермаркете. Торт тоже можно купить, а можно приготовить самостоятельно. По другой версии, торт придумали еще в 1964 году. Рецептом поделились на сайте Rud.

Когда приступите к готовке, стоит помнить, что если ваше суфле получилось очень сладким и чувствуется вкус сахара, то в молочно-белковый торт не доложили масло. Вместо желатина в промышленном производстве используется агар-агар – продукт морских водорослей. Желатин быстро уваривается, а агар-агар устойчив к высоким температурам. Если будете использовать агар-агар, то его количество для торта должно быть в четыре-пять раз меньше, чем желатина.

Торт "Птичье молоко"

Ингредиенты:

Для глазури:

205 г горького шоколада (с содержанием какао от 70%).

Для коржей:

140 г пшеничной муки высшего сорта;

105 г сахара;

110 г сливочного масла;

два яйца.

Для суфле:

460 г сахара;

200 г сливочного масла;

три яичных белка;

20-25 г желатина;

95 г сгущенного молока;

2 г лимонной кислоты.

Желатин замочите в 200 г холодной питьевой воды приблизительно на 1 час. Сахарный песок разотрите венчиком со сливочным маслом до однородности. Добавьте яйца и снова перемешайте, добавьте просеянную муку. Перемешайте. Тесто у вас должно получиться, как сметана, но чуть более тягучей.

Противень застелите бумагой для выпечки, смажьте сливочным маслом и выложите полученную массу слоем 0,5 см. Духовку разогрейте до 250-270˚С. Выпекайте 5-7 минут до золотистого цвета. Готовое тесто остудите и вырежьте из него два одинаковых прямоугольника.

Смешайте 460 г сахара и 150 г питьевой воды. Доведите до кипения и убавьте огонь. Добавьте лимонную кислоту. Варите 30-40 минут на слабом огне, помешивая, пока сироп не станет немного тягучим. Если поднять ложку с сиропом из кастрюли, то "нитка" сиропа не должна оборваться. Добавьте желатин и перемешайте, когда смесь начнет густеть, снимите ее с огня.

Для молочно-белкового крема, или суфле, для начала взбейте белки миксером. Они должны увеличиться в объеме в четыре-пять раз. В белки аккуратно тонкой струйкой влейте сироп. Иснова взбейте. Дайте постоять полученной массе при комнатной температуре 5 минут. Масло разотрите венчиком до белого цвета. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте до констинтенции сметаны. Масло со сгущенным молоком добавьте в белковую массу. Перемешайте снова с помощью миксера.

Форму без дна, или сервировочное кольцо поставьте на бумагу для выпечки, подложив под нее разделочную доску. В форму положите корж. Залейте его равномерно молочно-белковым кремом, оставив около 100 г. Положите второй корж. Распределите оставшийся крем. Остужайте в холодильнике при -3 °С 10 минут.

Для глазури шоколад растопите на водяной бане, аккуратно помешивая. Если шоколадная масса получается очень густой, добавьте сливочное масло. Когда шоколад окончательно растает, достаньте форму с суфле из холодильника и облейте вверх шоколадной глазурью. Снова поставить форму в холодильник.

С готового торта "Птичье молоко" снимите форму. Торт можно подавать сразу после украшения, тогда масса будет нежной. А можно выдержать в холодильнике еще 24 часа, тогда суфле станет более пористым.

Читайте также:

На праздники и просто так: рецепт шоколадного торта с бананами

Настоящий хит: как приготовить легендарный Киевский торт дома

Вкусно, как дома: рецепт классического торта "Наполеон"