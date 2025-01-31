Повітряний і ніжний: рецепт класичного торта "Пташине молоко"

Цей торт винайшли ще 1978 року, адаптувавши рецепт популярних шоколадних цукерок.

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Торт "Пташине молоко" готують і зараз, вважаючи, що це старовинний рецепт, якому вже багато-багато років. Багато, не так щоб занадто. Торт "Пташине молоко" винайшли 1978 року в кондитерському цеху ресторану "Прага". І взяли за основу дефіцитні на той час однойменні цукерки, які зараз можна купити в будь-якому супермаркеті. Торт теж можна купити, а можна приготувати самостійно. За іншою версією, торт придумали ще 1964 року. Рецептом поділилися на сайті Rud.

Коли почнете готувати, варто пам'ятати, що якщо ваше суфле вийшло дуже солодким і відчувається смак цукру, то в молочно-білковий торт не доклали олію. Замість желатину в промисловому виробництві використовується агар-агар — продукт морських водоростей. Желатин швидко уварюється, а агар-агар стійкий до високих температур. Якщо будете використовувати агар-агар, то його кількість для торта має бути в чотири-п'ять разів меншою, ніж желатину.

Торт "Пташине молоко"

Інгредієнти:

Для глазурі:

205 г гіркого шоколаду (із вмістом какао від 70%).

Для коржів:

140 г пшеничного борошна вищого ґатунку;

105 г цукру;

110 г вершкового масла;

два яйця.

Для суфле:

460 г цукру;

200 г вершкового масла;

три яєчні білки;

20-25 г желатину;

95 г згущеного молока;

2 г лимонної кислоти.

Желатин замочіть у 200 г холодної питної води приблизно на 1 годину. Цукровий пісок розітріть вінчиком із вершковим маслом до однорідності. Додайте яйця і знову перемішайте, додайте просіяне борошно. Перемішайте. Тісто у вас має вийти, як сметана, але трохи більш тягучим.

Деко застеліть папером для випічки, змастіть вершковим маслом і викладіть отриману масу шаром 0,5 см. Духовку розігрійте до 250-270˚С. Випікайте 5-7 хвилин до золотистого кольору. Готове тісто остудіть і виріжте з нього два однакові прямокутники.

Змішайте 460 г цукру і 150 г питної води. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Додайте лимонну кислоту. Варіть 30-40 хвилин на слабкому вогні, помішуючи, поки сироп не стане трохи тягучим. Якщо підняти ложку із сиропом із каструлі, то "нитка" сиропу не повинна обірватися. Додайте желатин і перемішайте, коли суміш почне густіти, зніміть її з вогню.

Для молочно-білкового крему, або суфле, для початку збийте білки міксером. Вони мають збільшитися в об'ємі в чотири-п'ять разів. У білки акуратно тонкою цівкою влийте сироп. Існова збийте. Дайте постояти отриманій масі за кімнатної температури 5 хвилин. Масло розітріть вінчиком до білого кольору. Додайте згущене молоко і перемішайте до констинтенції сметани. Масло зі згущеним молоком додайте в білкову масу. Перемішайте знову за допомогою міксера.

Форму без дна, або сервірувальне кільце поставте на папір для випічки, підклавши під нього обробну дошку. У форму покладіть корж. Залийте його рівномірно молочно-білковим кремом, залишивши близько 100 г. Покладіть другий корж. Розподіліть крем, що залишився. Охолоджуйте в холодильнику при -3 °С 10 хвилин.

Для глазурі шоколад розтопіть на водяній бані, акуратно помішуючи. Якщо шоколадна маса виходить дуже густою, додайте вершкове масло. Коли шоколад остаточно розтане, дістаньте форму з суфле з холодильника й облийте вгору шоколадною глазур'ю. Знову поставити форму в холодильник.

З готового торта "Пташине молоко" зніміть форму. Торт можна подавати одразу після прикрашання, тоді маса буде ніжною. А можна витримати в холодильнику ще 24 години, тоді суфле стане більш пористим.

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