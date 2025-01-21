На свята і просто так: рецепт шоколадного торта з бананами

Готується такий торт просто, потрібно просто приділити йому час.

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Шоколадний торт із бананами — це простий і дуже смачний торт, з яким впорається навіть кулінар-початківець. Можна навіть готувати його два дні: у перший спекти основу, у другий — розрізати її на коржі та змастити приготованим кремом.

Шоколадний торт із бананами

Інгредієнти:

три яйця;

цукор — 300 г;

молоко — 220 мл;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — на кінчику ножа;

рослинна олія — 80 мл;

борошно — 330 г;

какао-порошок — 2 ст. л.

Для глазурі:

шоколад — 100 г;

коньяк або ром — 1 ст. л.;

питна вода — 1 ст. л.;

рубані горіхи — 30 г.

Для крему:

вершкове масло — 150 г;

згущене молоко — 350 г;

два невеликих дуже стиглих банани.

Спочатку приготуйте тісто для коржів. В одну миску насипте 200 г цукру. Додайте всі яйця і збивайте міксером, поки не вийде пишна однорідна маса.

В іншій мисці змішайте молоко, цукор, що залишився, сіль і розпушувач. Перемішайте і влийте рослинну олію. Знову перемішайте і влийте в миску з яєчною масою. Збийте міксером.

Просійте в іншу миску борошно та какао-порошок. І порціями додавайте в яєчно-молочну масу, замішуючи тісто. Потім місіть руками і, замісивши тісто, перекладіть у форму діаметром 22-24 см, вистелену папером для випічки.

Випікайте корж у духовці, розігрітій до 180°C, 40 хвилин. Потім дайте повністю охолонути. І приготуйте крем. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками і складіть у велику миску. Залиште на 30 хвилин за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким. Збийте масло міксером до пишності. Поступово, не припиняючи збивання, додайте все згущене молоко. Банани наріжте кружечками.

Основу торта розріжте на три пласти. Нижній покладіть на тарілку і викладіть на неї третину крему. Зверху розподіліть кружечки бананів. І так зробіть з усіма коржами. Весь крем покрийте кремом. Приберіть торт у холодильник на годину. Можна покрити торт шоколадною глазур'ю. Для цього шоколад наламайте і розтопіть на гарячій водяній бані, додавши коньяк (або ром) і воду. Дайте глазурі трохи охолонути і полийте торт зверху. Прикрасьте горіхами.

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