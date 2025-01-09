Лінивий "Наполеон": найпростіший рецепт популярного торта

Лінивий "Наполеон" — ще одна версія легендарного торта, який можна приготувати буквально за годину.

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Якщо любите торт "Наполеон", то спробуйте цей рецепт. Робити такий торт у десятки разів простіше та швидше за звичний варіант, коли потрібно пекти окремо коржі та чекати, поки вони охолонуть. Вийде не менш смачно. У складі торта — класичний ванільний заварний крем, тож цей крем можна приготувати і для інших улюблених десертів. Фокус розповість, як його приготувати.

Лінивий торт "Наполеон"

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове — 500 г.

Для заварного крему:

молоко — 500 г;

масло вершкове — 150 г;

два яйця;

крохмаль кукурудзяний — 30 г;

цукор — 130 г;

цукор ванільний — 10 г;

сіль на кінчику ножа;

цукрова пудра — 50 г.

Спочатку приготуйте заварний крем для торта лінивий "Наполеон". Розбийте яйця в сотейник, додайте цукор, сіль і крохмаль. Перемішайте вінчиком до однорідності. Окремо підігрійте молоко, не доводячи до кипіння, і влийте його в яєчну суміш. Перемішайте і поставте на середній вогонь.

Помішуючи, доведіть масу до кипіння і потримайте на вогні ще приблизно одну хвилину, не перестаючи мішати. Крем загусне і тоді зніміть сотейник з вогню, додайте ванільний цукор і знову перемішайте.

Перелийте в миску, накрийте плівкою в контакт, щоб не утворювалася скоринка, і відставте в сторону до охолодження. Можна поставити на лід, або в холодну воду.

І готуйте тісто. Викладіть пласти готового листкового тіста на стіл, просто наріжте тісто на квадрати зі стороною приблизно 2 на 2 см. Перекладіть їх на застелене пергаментом деко на невеликій відстані один від одного і випікайте в заздалегідь розігрітій до 220 градусів духовці близько 15 хвилин, доки квадратики не підрум'яняться і не збільшаться в об'ємі. Вони мають стати сухими й ламкими.

Збийте вершкове масло кімнатної температури до пишності. У кілька заходів додайте його в остиглий крем, щоразу збиваючи. Крем готовий. Покладіть у крем спечені квадратики тіста, частину залишивши для посипання.

І збирайте торт. На підкладку або широке плоске блюдо поставте кулінарне кільце 22 см діаметром. Прокладіть стінки пергаментом. Всередину кільця в кілька етапів викладіть крем із тістом, щоразу утрамбовуючи силіконовою лопаткою, щоб не було пустот. Розрівняйте поверхню, затягніть верх кільця плівкою і приберіть у холодильник на ніч.

Через деякий час торт стабілізується і зміцніє. Обережно зніміть кільце, звільніть від плівки. Руками або качалкою подрібніть залишені шматочки спеченого тіста. Перемішайте листкову крихту з цукровою пудрою, посипте боки і верх ледачого "Наполеона".

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