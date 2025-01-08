Класичний рубаний торт зі згущеним молоком: рецепт простої смачної випічки

Цей торт готується з найпростіших інгредієнтів.

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Класичний рубаний торт зі згущеним молоком ідеально підійде для тих, хто тільки пробує свої сили у випічці. У цьому рецепті всього кілька основних компонентів — борошно, вершкове масло і згущене молоко (звичайне або варене, на ваш смак). При цьому торт виходить із хрусткими коржами і приємними вершковими нотками. Чимось він нагадує торт "Наполеон". Фокус розповість, як його приготувати.

Рубаний торт зі згущеним молоком

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне — 300 г;

масло вершкове — 160 г;

вода — 110 г;

горілка — 3 ст. л.;

сіль на кінчику ножа.

Для крему:

масло вершкове — 200 г;

молоко згущене з цукром — 150 г;

цукрова пудра — 70 г.

Перед тим як зайнятися тістом для рубленого торта, всі продукти потрібно добре охолодити. Навіть борошно і воду.

У велику миску насипте просіяне борошно та сіль. Додайте нарізане на шматочки масло. Перетріть усе на крихту. Якщо працюєте без блендера, швидко натріть масло на крупній тертці та змішайте з борошном.

Влийте крижану воду та горілку. Швидко замісіть тісто. Воно може бути трохи неоднорідним, у ньому можуть відчуватися маленькі шматочки масла. Скачайте з тіста ковбаску, розділіть на 6 шматочків, розмістіть на тарілці, загорніть її в плівку або покладіть у пакет і приберіть на годину в холодильник.

Перед початком випічки коржів викладіть вершкове масло, призначене для крему, з холодильника на стіл. Щоб воно стало кімнатної температури. Духовку розігрійте до 200ºC.

Кожну порцію по черзі діставайте з холодильника і тонко розкачуйте на аркуші пергаменту. Обрізайте по тарілці або кільцю, випікайте разом з обрізками до рум'яності. Поки печеться один корж, готуйте другий. Готові коржі складіть стопкою, а обрізки крупно поламайте.

І готуйте крем. Викладіть у миску вершкове масло кімнатної температури, додайте згущене молоко потроху і збивайте міксером. Можна взяти як звичайне згущене молоко, так і варене. Тоді у вас вийде майже карамельний крем.

І збирайте торт. Для цього візьміть широке плоске блюдо. Нанесіть трохи крему. На нього покладіть корж, щоб зафіксувати свій торт. Зберіть торт, змащуючи кожен корж кремом.

Далі нанесіть крем на боки та верх і покрийте їх підготовленою заздалегідь крихтою. Приберіть торт у холодильник на кілька годин, краще на ніч. Подавайте до столу.

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