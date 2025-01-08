Классический рубленый торт со сгущенкой: рецепт простой вкусной выпечки

Этот торт готовится из самых простых ингредиентов.

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Классический рубленый торт со сгущенкой идеально подойдет для тех, кто только пробует свои силы в выпечке. В этом рецепте всего несколько основных компонентов — мука, сливочное масло и сгущенное молоко (обычное или вареное, на ваш вкус). При этом торт получается с хрустящими коржами и приятными сливочными нотками. Чем-то он напоминает торт "Наполеон". Фокус расскажет, как его приготовить.

Рубленый торт со сгущенкой

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная — 300 г;

масло сливочное — 160 г;

вода — 110 г;

водка — 3 ст. л.;

соль на кончике ножа.

Для крема:

масло сливочное — 200 г;

молоко сгущенное с сахаром — 150 г;

сахарная пудра — 70 г.

Перед тем как заняться тестом для рубленого торта, все продукты нужно хорошо охладить. Даже муку и воду.

В большую миску насыпьте просеянную муку и соль. Добавьте нарезанное на кусочки масло. Перетрите все в крошку. Если работаете без блендера, быстро натрите масло на крупной терке и смешайте с мукой.

Влейте ледяную воду и водку. Быстро замесите тесто. Оно может быть немного неоднородным, в нем могут ощущаться маленькие кусочки масла. Скатайте из теста колбаску, разделите на 6 кусочков, разместите на блюде, заверните его в пленку или положите в пакет и уберите на час в холодильник.

Перед началом выпечки коржей выложите сливочное масло, предназначенное для крема, из холодильника на стол. Чтобы оно стало комнатной температуры. Духовку разогрейте до 200ºC.

Каждую порцию по очереди доставайте из холодильника и тонко раскатывайте на листе пергамента. Обрезайте по тарелке или кольцу, выпекайте вместе с обрезками до румяности. Пока печется один корж, подготавливайте второй. Готовые коржи сложите стопкой, а обрезки крупно поломайте.

И готовьте крем. Выложите в миску сливочное масло комнатной температура, добавьте сгущенное молоко понемногу и взбивайте миксером. Можно взять как обычное сгущенное молоко, так и вареное. Тогда у вас получится почти карамельный крем.

И собирайте торт. Для этого возьмите широкое плоское блюдо. Нанесите немного крема. На него положите корж, чтобы зафиксировать свой торт. Соберите торт, смазывая каждый корж кремом.

Далее нанесите крем на бока и верх и покройте их подготовленной заранее крошкой. Уберите торт в холодильник на несколько часов, лучше на ночь. Подавайте к столу.

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