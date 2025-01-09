Ленивый "Наполеон": самый простой рецепт популярного торта

Ленивый "Наполеон" — еще одна версия легендарного торта, который можно приготовить буквально за час.

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Если любите торт "Наполеон", то попробуйте этот рецепт. Делать такой торт в десятки раз проще и быстрее привычного варианта, когда нужно печь отдельно коржи и ждать пока они остынут. Получится не менее вкусно. В составе торта — классический ванильный заварной крем, так что этот крем можно приготовить и для других любимых десертов. Фокус расскажет, как его приготовить.

Ленивый торт "Наполеон"

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое — 500 г.

Для заварного крема:

молоко — 500 г;

масло сливочное — 150 г;

два яйца;

крахмал кукурузный — 30 г;

сахар — 130 г;

сахар ванильный — 10 г;

соль на кончике ножа;

сахарная пудра — 50 г.

Сначала приготовьте заварной крем для торта ленивый "Наполеон". Разбейте яйца в сотейник, добавьте сахар, соль и крахмал. Перемешайте венчиком до однородности. Отдельно подогрейте молоко, не доводя до кипения, и влейте его в яичную смесь. Перемешайте и поставьте на средний огонь.

Помешивая, доведите массу до кипения и подержите на огне еще примерно одну минуту, не переставая мешать. Крем загустеет и тогда снимите сотейник с огня, добавьте ванильный сахар и снова перемешайте.

Перелейте в миску, накройте пленкой в контакт, чтоб не образовывалась корочка и отставьте в сторону до остывания. Можно поставить на лед, или в холодную воду.

И готовьте тесто. Выложите пласты готового слоеного теста на стол, просто нарежьте тесто на квадраты со стороной примерно 2 на 2 см. Переложите их на застеленный пергаментом противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекайте в заранее разогретой до 220 градусов духовке около 15 минут, пока квадратики не подрумянятся и не увеличатся в объеме. Они должны стать сухими и ломкими.

Взбейте сливочное масло комнатной температуры до пышности. В несколько заходов добавьте его в остывший крем, всякий раз взбивая. Крем готов. Положите в крем испеченные квадратики теста, часть оставив для посыпки.

И собирайте торт. На подложку или широкое плоское блюдо поставьте кулинарное кольцо 22 см диаметром. Проложите стенки пергаментом. Внутрь кольца в несколько этапов выложите крем с тестом, всякий раз утрамбовывая силиконовой лопаткой, чтобы не было пустот. Разровняйте поверхность, затяните верх кольца пленкой и уберите в холодильник на ночь.

Спустя время торт стабилизируется и окрепнет. Осторожно снимите кольцо, освободите от пленки. Руками или скалкой измельчите оставленные кусочки испеченного теста. Перемешайте слоеную крошку с сахарной пудрой, посыпьте бока и верх ленивого "Наполеона".

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