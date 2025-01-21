На праздники и просто так: рецепт шоколадного торта с бананами

Готовится такой торт просто, нужно просто уделить ему время.

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Шоколадный торт с бананами – это простой и очень вкусный торт, с которым справится даже начинающий кулинар. Можно даже готовить его два дня: в первый испечь основу, во второй — разрезать ее на коржи и смазать приготовленным кремом.

Шоколадный торт с бананами

Ингредиенты:

три яйца;

сахар – 300 г;

молоко – 220 мл;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – на кончике ножа;

растительное масло – 80 мл;

мука – 330 г;

какао-порошок – 2 ст. л.

Для глазури:

шоколад – 100 г;

коньяк или ром – 1 ст. л.;

питьевая вода – 1 ст. л.;

рубленые орехи – 30 г.

Для крема:

сливочное масло – 150 г;

сгущенное молоко – 350 г;

два небольших очнеь спелых банана.

Сначала приготовьте тесто для коржей. В одну миску насыпьте 200 г сахара. Добавьте все яйца и взбивайте миксером, пока не получится пышная однородная масса.

В другой миске смешайте молоко, оставшийся сахар, соль и разрыхлитель. Перемешайте и влейте растительное масло. Опять перемешайте и влейте в миску с яичной массой. Взбейте миксером.

Просейте в другую миску муку и какао-порошок. И порциями добавляйте в яично-молочную массу, замешивая тесто. Потом месите руками и, замесив тесто, переложите в форму диаметром 22– 24 см, выстланную бумагой для выпечки.

Выпекайте корж в духовке, разогретой до 180°C, 40 минут. Потом дайте полностью остыть. И приготовьте крем. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и сложите в большую миску. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Взбейте масло миксером до пышности. Постепенно, не прекращая взбивания, добавьте все сгущенное молоко. Бананы нарежьте кружочками.

Основу торта разрежьте на три пласта. Нижний уложите на тарелку и выложите на нее треть крема. Сверху распределите кружочки бананов. И так поступите со всеми коржами. Весь крем покройте кремом. Уберите торт в холодильник на час. Можно покрыть торт шоколадной глазурью. Для этого шоколад наломайте и растопите на горячей водяной бане, добавив коньяк (или ром) и воду. Дайте глазури немного остыть и полейте торт сверху. Украсьте орехами.

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