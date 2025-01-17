Настоящий хит: как приготовить легендарный Киевский торт дома

Это торт покорил немало сердец и стал визитной карточкой столицы Украины.

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Киевский торт, который придумали еще в 1965 году, стал настоящим хитом и его готовят и сейчас. Рецептура несколько менялась: например орешки кешью заменили на лещину (фундук). Сегодня на прилавках магазинов можно встретить десятки разновидностей этого десерта. И можно попробовать приготовить его дома. Рецептом поделились на сайте Rud.

Домашний "Киевский торт"

Ингредиенты:

Для лепешек:

яичные белки — 8 штук;

сахар — 360 г;

жареный фундук — 200 г (можно использовать кешью и грецкий орех);

кукурузный крахмал — 2,5 ст. ложки;

пшеничная мука — 2,5 ст. ложки.

Для крема "Шарлотт":

яичные желтки — 6 шт;

сахарный песок — 150 г;

сливочное масло — 200 г.

молоко — 1 стакан;

какао — 2-3 ст. ложки;

ванилин.

Для масляного крема:

сливочное масло — 1/2 пачки (100 г);

сгущенное молоко — 200 г.

Для приготовления коржей-безе рекомендуем использовать металлическую посуду для взбивания белков. Посуда должна быть вытертой начисто и обезжиренной, это же касается и венчиков миксера. Для того, чтобы убрать лишний жир с поверхности посуды, протрите ее лимонным соком.

Из этого количества ингредиентов должно получиться два коржа, поэтому все ингредиенты делятся на две части. Жареный фундук заранее измельчите в чаше блендера. К измельченным орехам надо добавить кукурузный крахмал и пшеничную муку. 4 яичных белка взбейте с помощью миксера до устойчивых пиков, постепенно всыпая половину сахара. К взбитым белкам добавьте половину ореховой смеси и аккуратно перемешайте лопаткой, движением сверху-вниз. На пергаментной бумаге начертите круг карандашом того диаметра, какого вы хотите, чтобы получился торт.

Положите пергамент на противень начерченной стороной вниз и выложите белковую массу с орехами, аккуратно разровняйте корж. Выложенная масса должна быть примерно на 1-1,5 меньше диаметра желаемого готового коржа, так как корж в процессе выпекания увеличивается в объеме. Выпекайте корж 20 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C. Затем уменьшите температуру до 150°C и продолжайте выпекать еще примерно 2 часа. Как только приготовится первый корж, начинайте взбивать белки для второго.

И готовьте крем "Шарлотт". В кастрюльку вылейте 2/3 порции молока и добавьте сахар. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая. Доведите смесь до кипения. В отдельной посуде взбейте желтки и добавьте к ним остаток молока. К молочно-сахарной смеси добавьте смесь из желтков и молока, и варите до закипания, интенсивно помешивая.

Наша смесь должна загустеть, но в ней не должны образоваться комочки. Размягченное сливочное масло взбейте миксером и постепенно добавьте нашу остывшую смесь. В конце взбивания добавляем ванилин на кончике ножа и какао. Взбивать миксером следует до однородности, после чего поместите крем на час в холодильник.

И готовьте масляный крем. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, как только оно станет мягким, приступайте к приготовлению крема. Взбивайте масло на больших оборотах миксера, постепенно добавляя сгущенку, пока у вас не получится однородный крем.

Остывшие коржи-безе слегка обрежьте ножом по краям. Остатки коржа превратите в крошку. Коржи перемажьте заварным кремом "Шарлотт". Далее смажьте торт сверху и по бокам масляным кремом, стараясь разровнять неровности. Крошкой из коржей обсыпаем бока торта. Оставшийся масляный крем используйте для того, чтобы украсить торт. Затем поставьте торт на некоторое время в холодильник.

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