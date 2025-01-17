Справжній хіт: як приготувати легендарний Київський торт удома

Це торт підкорив чимало сердець та став візитною карткою столиці України.

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Київський торт, який вигадали ще в 1965 році, став справжнім хітом і його готують і зараз. Рецептура дещо змінювалась: наприклад горішки кеш'ю замінили на ліщину (фундук). Сьогодні на прилавках магазинів можна зустріти десятки різновидів цього десерту. І можна спробувати приготувати його вдома. Рецептом поділились на сайті Rud.

Домашній "Київський торт"

Інгредієнти:

Для коржів:

яєчні білки — 8 штук;

цукор — 360 г;

смажений фундук — 200 г (можна використовувати кеш’ю та волоський горіх);

кукурудзяний крохмаль — 2,5 ст. ложки;

пшеничне борошно — 2,5 ст. ложки.

Для крему "Шарлотт":

яєчні жовтки — 6 шт;

цукровий пісок — 150 г;

вершкове масло — 200 г.

молоко — 1 склянка;

какао — 2-3 ст. ложки;

ванілін.

Для масляного крему:

вершкове масло — 1/2 пачки (100 г);

згущене молоко — 200 г.

Для приготування коржів-безе рекомендуємо використовувати металевий посуд для збивання білків. Посуд має бути витертим начисто та знежиреним, це ж стосується і віночків міксера. Для того, щоб прибрати зайвий жир з поверхні посуду, протріть її лимонним соком.

З цієї кількості інгредієнтів має вийти два коржі, тому всі інгредієнти діляться на дві частини. Смажений фундук заздалегідь подрібніть в чаші блендера. До подрібнених горіхів треба додати кукурудзяний крохмаль і пшеничне борошно. 4 яєчних білка збийте за допомогою міксера до стійких піків, поступово всипаючи половину цукру. До збитих білків додайте половину горіхової суміші та акуратно перемішайте лопаткою, рухом зверху-вниз. На пергаментному папері накресліть коло олівцем того діаметра, якого ви хочете, щоб вийшов торт.

Покладіть пергамент на деко накресленою стороною вниз і викладіть білкову масу з горіхами, акуратно розрівняйте корж. Викладена маса повинна бути приблизно на 1-1,5 менше діаметра бажаного готового коржа, так як корж в процесі випікання збільшується в об’ємі. Випікайте корж 20 хвилин у попередньо розігрітій духовці при температурі 180°C. Потім зменште температуру до 150°C і продовжуйте випікати ще приблизно 2 години. Як тільки приготується перший корж, починайте збивати білки для другого.

І готуйте крем "Шарлотт". У каструльку вилийте 2/3 порції молока та додайте цукор. Варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи. Доведіть суміш до кипіння. В окремому посуді збийте жовтки та додайте до них залишок молока. До молочно-цукрової суміші додайте суміш з жовтків та молока, і варіть до закипання, інтенсивно помішуючи.

Наша суміш повинна загуснути, але в ній не повинні утворитися грудочки. Розм'якшене вершкове масло збийте міксером і поступово додайте нашу суміш, яка остигнула. Наприкінці збивання додаємо ванілін на кінчику ножа та какао. Збивати міксером слід до однорідності, після чого помістіть крем на годину в холодильник.

І готуйте масляний крем. Вершкове масло залиште при кімнатній температурі, як тільки воно стане м'яким, приступайте до приготування крему. Збивайте масло на великих оборотах міксера, поступово додаючи згущене молоко, поки в вас не вийде однорідний крем.

Остиглі коржі-безе злегка обріжте ножем по краях. Залишки коржа перетворіть на крихту. Коржі перемажте заварним кремом "Шарлотт". Далі змастіть торт зверху та з боків масляним кремом, намагаючись розрівняти нерівності. Крихтою з коржів обсипаємо боки торта. Масляний крем, що залишився використовуйте для того, щоб прикрасити торт. Потім поставте торт на деякий час в холодильник.

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