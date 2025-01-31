Усього 3 інгредієнти: простий рецепт домашнього згущеного молока

На приготування такого згущеного молока у вас піде не більше півгодини.

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Згущене молоко — інгредієнт, який однаково добре підходить як добавка до випічки, до чаю, до млинців і до багато чого іншого. Його не обов'язково купувати в супермаркеті, оскільки легко приготувати в домашніх умовах. Як це зробити, використавши лише три інгредієнти, розповіла і показала кулінарна блогерка Валерія Велігура. Вона приготувала її з кокосовим смаком.

Домашнє згущене молоко

Інгредієнти (на 300 гр):

кукурудзяний крохмаль – 15 г;

кокосове молоко – 500 мл;

мед або натуральний – 60 г.

Спосіб приготування:

50 мл кокосового молока змішати з крохмалем, щоб не було грудочок. У широку каструлю з товстим дном вилити напій, що залишився, і додати мед або сироп. Поставити на середній вогонь і помішуючи, довести до кипіння. Додати розведений кукурудзяний крохмаль і перемішати. Трохи зменшити вогонь і, періодично помішуючи, варити до золотистого кольору і загустіння (10-15 хв).

Зняти з вогню, ретельно пробити блендером, перелити в чисту баночку і дати охолонути.

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