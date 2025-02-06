Лимонный кекс по рецепту популярного повара: как приготовить
Известный британский повар Джеймс Мартин поделился этим рецептом во время утреннего шоу.
Звездный британский повар Джеймс Мартин поделился своим рецептом лимонного кекса в передаче This Morning на канале ITV, и он стал фаворитом у зрителей. Как можно приготовить этот восхитительный пирог, пишет Mirror.
Лимонный кекс
Ингредиенты:
- 250 г мягкого сливочного масла;
- 250 г сахарной пудры;
- пять яиц;
- три лимона;
- 250 г муки;
- пачка разрыхлителя;
- 150 г сахарной пудры.
Для глазури:
- 200 г сахарной пудры;
- сок трех лимонов.
Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте масло и сахар на средней скорости, используя электрический венчик.
После добавьте яйца по одному, а затем лимонную цедру. Затем вручную, используя деревянную ложку или лопатку, вмешайте муку, стараясь не перемешивать слишком сильно.
Затем вылейте смесь в форму, выстеленную бумагой, и выпекай 45-50 минут.
Для глазури смешайте в миске сахарную пудру и лимонный сок, выливая на пирог, пока он еще теплый. После того, как пирог полностью испекся, полейте его глазурью еще раз.
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