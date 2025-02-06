Лимонный кекс по рецепту популярного повара: как приготовить

Известный британский повар Джеймс Мартин поделился этим рецептом во время утреннего шоу.

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Звездный британский повар Джеймс Мартин поделился своим рецептом лимонного кекса в передаче This Morning на канале ITV, и он стал фаворитом у зрителей. Как можно приготовить этот восхитительный пирог, пишет Mirror.

Лимонный кекс

Ингредиенты:

250 г мягкого сливочного масла;

250 г сахарной пудры;

пять яиц;

три лимона;

250 г муки;

пачка разрыхлителя;

150 г сахарной пудры.

Для глазури:

200 г сахарной пудры;

сок трех лимонов.

Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте масло и сахар на средней скорости, используя электрический венчик.

После добавьте яйца по одному, а затем лимонную цедру. Затем вручную, используя деревянную ложку или лопатку, вмешайте муку, стараясь не перемешивать слишком сильно.

Затем вылейте смесь в форму, выстеленную бумагой, и выпекай 45-50 минут.

Для глазури смешайте в миске сахарную пудру и лимонный сок, выливая на пирог, пока он еще теплый. После того, как пирог полностью испекся, полейте его глазурью еще раз.

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