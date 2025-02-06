Лимонний кекс за рецептом популярного кухаря: як приготувати

Відомий британський кухар Джеймс Мартін поділився цим рецептом під час ранкового шоу.

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Зірковий британський кухар Джеймс Мартін поділився своїм рецептом лимонного кексу в передачі This Morning на каналі ITV, і він став фаворитом у глядачів. Як можна приготувати цей чудовий пиріг, пише Mirror.

Лимонний кекс

Інгредієнти:

250 г м'якого вершкового масла;

250 г цукрової пудри;

п'ять яєць;

три лимони;

250 г борошна;

пачка розпушувача;

150 г цукрової пудри.

Для глазурі:

200 г цукрової пудри;

сік трьох лимонів.

Застеліть форму для випічки пергаментним папером і розігрійте духовку до 180 °C. Збийте масло і цукор на середній швидкості, використовуючи електричний вінчик.

Після додайте яйця по одному, а потім лимонну цедру. Потім вручну, використовуючи дерев'яну ложку або лопатку, вмішайте борошно, намагаючись не перемішувати занадто сильно.

Потім вилийте суміш у форму, вистелену папером, і випікай 45-50 хвилин.

Для глазурі змішайте в мисці цукрову пудру і лимонний сік, виливаючи на пиріг, поки він ще теплий. Після того, як пиріг повністю спекся, полийте його глазур'ю ще раз.

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