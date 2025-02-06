Лимонний кекс за рецептом популярного кухаря: як приготувати
Відомий британський кухар Джеймс Мартін поділився цим рецептом під час ранкового шоу.
Зірковий британський кухар Джеймс Мартін поділився своїм рецептом лимонного кексу в передачі This Morning на каналі ITV, і він став фаворитом у глядачів. Як можна приготувати цей чудовий пиріг, пише Mirror.
Лимонний кекс
Інгредієнти:
- 250 г м'якого вершкового масла;
- 250 г цукрової пудри;
- п'ять яєць;
- три лимони;
- 250 г борошна;
- пачка розпушувача;
- 150 г цукрової пудри.
Для глазурі:
- 200 г цукрової пудри;
- сік трьох лимонів.
Застеліть форму для випічки пергаментним папером і розігрійте духовку до 180 °C. Збийте масло і цукор на середній швидкості, використовуючи електричний вінчик.
Після додайте яйця по одному, а потім лимонну цедру. Потім вручну, використовуючи дерев'яну ложку або лопатку, вмішайте борошно, намагаючись не перемішувати занадто сильно.
Потім вилийте суміш у форму, вистелену папером, і випікай 45-50 хвилин.
Для глазурі змішайте в мисці цукрову пудру і лимонний сік, виливаючи на пиріг, поки він ще теплий. Після того, як пиріг повністю спекся, полийте його глазур'ю ще раз.
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