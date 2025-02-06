Перекус на скорую руку: рецепт бутербродов с сыром и крабовыми палочками
Для приготовления бутербродов можно взять любой вкусный хлеб.
Бутерброды из подсушенного хлеба и намазки с сыром и крабовыми палочками – идеальный перекус на протяжении дня или очень легкий ужин. Их приготовление займет совсем немного времени. Как сделать такие бутерброды, рассказала кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Бутерброды с крабовыми палочками, маслинами и фетой
Ингредиенты:
- вкусный хлеб (можно чиабатту, багет);
- сыр фета – 200 гр;
- крабовые палочки – 200 гр;
- маслины – 20-25 шт;
- небольшой пучок укропа.
Способ приготовления:
Хлеб порезать тонкими ломтиками, выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить примерно на 10 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция). Ломтики должны подсушиться до золотистости.
Крабовые палочки мелко порезать, остальные ингредиенты тоже измельчить, смешать из с фетой.
Выложить хлеб на тарелку и на каждый кусочек выложить крабово-сырную массу. При желании можно дополнительно украсить веточкой зелени.
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