Перекус на скорую руку: рецепт бутербродов с сыром и крабовыми палочками

Для приготовления бутербродов можно взять любой вкусный хлеб.

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Бутерброды из подсушенного хлеба и намазки с сыром и крабовыми палочками – идеальный перекус на протяжении дня или очень легкий ужин. Их приготовление займет совсем немного времени. Как сделать такие бутерброды, рассказала кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Бутерброды с крабовыми палочками, маслинами и фетой

Ингредиенты:

вкусный хлеб (можно чиабатту, багет);

сыр фета – 200 гр;

крабовые палочки – 200 гр;

маслины – 20-25 шт;

небольшой пучок укропа.

Способ приготовления:

Хлеб порезать тонкими ломтиками, выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить примерно на 10 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция). Ломтики должны подсушиться до золотистости.

Крабовые палочки мелко порезать, остальные ингредиенты тоже измельчить, смешать из с фетой.

Выложить хлеб на тарелку и на каждый кусочек выложить крабово-сырную массу. При желании можно дополнительно украсить веточкой зелени.

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