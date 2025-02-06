Перекус нашвидкуруч: рецепт бутербродів із сиром і крабовими паличками
Для приготування бутербродів можна взяти будь-який смачний хліб.
Бутерброди з підсушеного хліба та намазки з сиром і крабовими паличками — ідеальний перекус протягом дня або дуже легка вечеря. Їхнє приготування займе зовсім небагато часу. Як зробити такі бутерброди, розповіла кулінарна блогерка Катерина Мовчан.
Бутерброди з крабовими паличками, маслинами та фетою
Інгредієнти:
- смачний хліб (можна чіабатту, багет);
- сир фета – 200 г;
- крабові палички – 200 г;
- маслини – 20-25 шт;
- невеликий пучок кропу.
Спосіб приготування:
Хліб порізати тонкими скибочками, викласти на деко, застелене пергаментом, і відправити приблизно на 10 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів (режим вгору-вниз плюс конвекція). Скибочки мають підсушитися до золотистості.
Крабові палички дрібно порізати, інші інгредієнти теж подрібнити, змішати з фетою.
Викласти хліб на тарілку і на кожен шматочок викласти крабово-сирну масу. За бажання можна додатково прикрасити гілочкою зелені.
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