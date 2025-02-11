Практически без теста: рецепт необычной и вкусной пиццы

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается две пиццы. Начинку для них можно брать по своему вкусу.

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Рецептов пиццы существует огромное количество, и большинство из них предполагают основу из теста. Однако кулинарный блогер Катерина Мовчан предложила свой необычный рецепт этого блюда, где в основе – цветная капуста. По словам блогера, хоть это и не классическая пицца, однако получается она не менее вкусной и полезной. Лучше всего готовить ее на обед или ужин.

Пицца с основой из цветной капусты

Ингредиенты в расчете на 2 пиццы:

Для основы:

цветная капуста – 700 гр;

сыр – 100 гр;

яйца – 2 шт;

пшеничные отруби или цельнозерновая мука – 2 ст. л;

сушеный орегано – 1 ч. л;

соль и перец по вкусу

Для начинки:

микс сыров, томатный соус, колбаса, грибы, сушеный базилик или все остальное по желанию.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией)

Цветную капусту натереть на мелкой терке или можно измельчить кухонным комбайном. Добавить к ней яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр. Все хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.

Круглую форму для выпечки застелить пергаментом. Выложить половину капустного теста и разровнять. В общей сложности получится две пиццы.

Отправить форму в духовку на 15 минут. Затем достать основу из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбасу, грибы и посыпать сыром. Отправить допекаться на 7-10 минут.

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