Практически без теста: рецепт необычной и вкусной пиццы
Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается две пиццы. Начинку для них можно брать по своему вкусу.
Рецептов пиццы существует огромное количество, и большинство из них предполагают основу из теста. Однако кулинарный блогер Катерина Мовчан предложила свой необычный рецепт этого блюда, где в основе – цветная капуста. По словам блогера, хоть это и не классическая пицца, однако получается она не менее вкусной и полезной. Лучше всего готовить ее на обед или ужин.
Пицца с основой из цветной капусты
Ингредиенты в расчете на 2 пиццы:
Для основы:
- цветная капуста – 700 гр;
- сыр – 100 гр;
- яйца – 2 шт;
- пшеничные отруби или цельнозерновая мука – 2 ст. л;
- сушеный орегано – 1 ч. л;
- соль и перец по вкусу
Для начинки:
- микс сыров, томатный соус, колбаса, грибы, сушеный базилик или все остальное по желанию.
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией)
Цветную капусту натереть на мелкой терке или можно измельчить кухонным комбайном. Добавить к ней яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр. Все хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.
Круглую форму для выпечки застелить пергаментом. Выложить половину капустного теста и разровнять. В общей сложности получится две пиццы.
Отправить форму в духовку на 15 минут. Затем достать основу из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбасу, грибы и посыпать сыром. Отправить допекаться на 7-10 минут.
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