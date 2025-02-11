Практично без тіста: рецепт незвичайної та смачної піци
Із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів виходить дві піци. Начинку для них можна брати на свій смак.
Рецептів піци існує величезна кількість, і більшість із них передбачають основу з тіста. Однак кулінарна блогерка Катерина Мовчан запропонувала свій незвичайний рецепт цієї страви, де в основі — цвітна капуста. За словами блогерки, хоч це і не класична піца, проте виходить вона не менш смачною та корисною. Найкраще готувати її на обід або вечерю.
Піца з основою з цвітної капусти
Інгредієнти в розрахунку на 2 піци:
Для основи:
- цвітна капуста – 700 г;
- сир – 100 г;
- яйця – 2 шт;
- пшеничні висівки або цільнозернове борошно – 2 ст. л;
- сушений орегано – 1 ч. л;
- сіль і перець за смаком
Для начинки:
- мікс сирів, томатний соус, ковбаса, гриби, сушений базилік або все інше за бажанням.
Спосіб приготування:
Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ із конвекцією)
Цвітну капусту натерти на дрібній тертці або можна подрібнити кухонним комбайном. Додати до неї яйця, висівки, орегано, сіль, перець і сир. Усе добре перемішати. Консистенція тіста має нагадувати мокрий пісок.
Круглу форму для випічки застелити пергаментом. Викласти половину капустяного тіста і розрівняти. Загалом вийде дві піци.
Відправити форму в духовку на 15 хвилин. Потім дістати основу з духовки, змастити томатним соусом, посипати сушеним базиліком, викласти ковбасу, гриби і посипати сиром. Відправити допікатися на 7-10 хвилин.
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