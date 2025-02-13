Блины на Масленицу: топ-3 лучших начинок без мяса, которые точно понравятся всем

Мясная начинка для блинов – это классика, но можно приготовить вкусную начинку и без мяса, или курицы.

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Масленица в 2025 году отмечается с 24 февраля по 2 марта. А это значит, что пора печь блины и готовить к ним вкусные начинки. Если не хотите использовать мясо, то Фокус выбрал лучшие начинки без фарша.

Начинка из вареных яиц и свежей зелени

Ингредиенты:

яйца — 5-6 шт;

укроп и зеленый лук — 1 пучок;

сметана — 1 ст. л.;

майонез — 2-3 ст. л.;

перец и соль — по вкусу.

Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и очень мелко нарежьте. Зелень вымойте, обсушите и измельчите. Смешайте яйца и зелень, заправьте сметаной и майонезом, немного посолите и заверните начинку в блины. Дополнительно обжаривать не надо.

Острая сырная начинка для блинов

Ингредиенты:

сливочный сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

тертый хрен — 1-2 ч. л.;

укроп — 1 пучок.

Можно мелко нарезать зелень и чеснок. А можно вместе забросить в блендер и измельчить. Получившуюся смесь заправляем сыром и тертым хреном, хорошо перемешиваем. Можно немного посолить. Начините блинчики сырным фаршем и плотно заверните. Дополнительно обжаривать их не требуется. Если хотите, то такая начинка отлично подходит к слабосоленой семге, оттеняя ее вкус.

Начинка для блинов из шампиньонов с сыром

Ингредиенты:

шампиньоны — 150-250 г;

твердый сыр — 50 г;

одна луковица;

растительное масло 2-3 ч. л.;

перец и соль — по вкусу.

Сырые грибы вымойте и мелко нарежьте, измельчите очищенный лук, а сыр натрите на терке.

Обжарьте лук и грибы. Посолите, поперчите и посыпьте сверху сыром. Сковороду уберите с огня и накройте крышкой, чтобы сыр расплавился. Можно в такую начинку добавить и другой сыр по вкусу, например пармезан, или сыр с голубой плесенью. А шампиньоны можно заменить лесными грибами, или вешенок.

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