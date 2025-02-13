Млинці на Масляну: топ-3 найкращих начинок без м'яса, які точно сподобаються всім

М'ясна начинка для млинців — це класика, але можна приготувати смачну начинку і без м'яса, або курки.

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Масляна у 2025 році відзначається з 24 лютого по 2 березня. А це означає, що час пекти млинці та готувати до них смачні начинки. Якщо не хочете використовувати м'ясо, то Фокус вибрав найкращі начинки без фаршу.

Начинка з варених яєць і свіжої зелені

Інгредієнти:

яйця — 5-6 шт;

кріп і зелена цибуля — 1 пучок;

сметана — 1 ст. л.;

майонез — 2-3 ст. л.;

перець і сіль — за смаком.

Яйця зваріть круто, остудіть, почистіть і дуже дрібно наріжте. Зелень вимийте, обсушіть і подрібніть. Змішайте яйця і зелень, заправте сметаною і майонезом, трохи посоліть і загорніть начинку в млинці. Додатково обсмажувати не треба.

Гостра сирна начинка для млинців

Інгредієнти:

вершковий сир — 150 г;

часник — 2 зубчики;

тертий хрін — 1-2 ч. л.;

кріп — 1 пучок.

Можна дрібно нарізати зелень і часник. А можна разом закинути в блендер і подрібнити. Отриману суміш заправляємо сиром і тертим хріном, добре перемішуємо. Можна трохи посолити. Начиніть млинці сирним фаршем і щільно загорніть. Додатково обсмажувати їх не потрібно. Якщо хочете, то така начинка чудово підходить до слабосоленої сьомги, відтіняючи її смак.

Начинка для млинців із печериць із сиром

Інгредієнти:

печериці — 150-250 г;

твердий сир — 50 г;

одна цибулина;

рослинна олія 2-3 ч. л.;

перець і сіль — за смаком.

Сирі гриби вимийте і дрібно наріжте, подрібніть очищену цибулю, а сир натріть на тертці.

Обсмажте цибулю та гриби. Посоліть, поперчіть і посипте зверху сиром. Сковорідку приберіть з вогню і накрийте кришкою, щоб сир розплавився. Можна в таку начинку додати й інший сир за смаком, наприклад пармезан, або сир із блакитною пліснявою. А печериці можна замінити лісовими грибами, або гливами.

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