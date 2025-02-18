Беляши со вкусом из детства: очень простой рецепт

Беляши получаются очень сочными и мягкими.

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Беляши – перекус, вкус которого знаком всем с детства. Они одинаково вкусные как теплые, так и остывшие. Их можно брать с собой на работу или на прогулку, чтобы утолить голод по дороге. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась мастер работы с тестом, кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Беляши

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 500-520 гр;

сухие дрожжи – 2 ч. л;

сахар – 15 гр (2 ч. л);

соль – 10 гр (1 ч. л);

яйцо – 1 шт;

теплое молоко – 100 мл;

теплая вода – 200 мл;

сливочное масло (растопленное) – 25 гр.

Для начинки:

фарш – 400 гр;

лук – 350 гр;

соль – 8 гр (неполная ч. л);

перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. В миске смешать муку, сахар, дрожжи и соль, добавить яйцо, теплое молоко и теплую воду, перемешать. Влить растопленное сливочное масло, замесить тесто. Оно будет сильно липнуть к рукам. Накрыть и оставить в теплом месте на час.

Теперь готовим начинку: Лук измельчить в блендере и смешать с фаршем, солью и перцем. Все тщательно перемешать.

Формируем беляши. Готовое тесто разделить на 11 частей, накрыть и оставить на 10 минут. Затем каждый кусочек слегка примять, как показано на видео, выложить 1 ст.л. с горкой фарша. Края теста стянуть к середине и сформировать беляши. Уложить их швом вниз, слегка размять и оставить еще на 15 минут.

Обжарить беляши в разогретом растительном масле по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки на среднем огне.

Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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