Біляші зі смаком із дитинства: дуже простий рецепт

Біляші виходять дуже соковитими та м'якими.

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Біляші — перекус, смак якого знайомий усім із дитинства. Вони однаково смачні як теплі, так і остиглі. Їх можна брати з собою на роботу або на прогулянку, щоб вгамувати голод дорогою. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася майстриня роботи з тістом, кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Біляші

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 500-520 г;

сухі дріжджі – 2 ч. л;

цукор – 15 г (2 ч. л);

сіль – 10 гр (1 ч. л);

яйце –1 шт;

тепле молоко – 100 мл;

тепла вода – 200 мл;

вершкове масло (розтоплене) – 25 г.

Для начинки:

фарш – 400 г;

цибуля – 350 г;

сіль – 8 г (неповна ч. л);

перець за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. У мисці змішати борошно, цукор, дріжджі та сіль, додати яйце, тепле молоко і теплу воду, перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, замісити тісто. Воно буде сильно липнути до рук. Накрити і залишити в теплому місці на годину.

Тепер готуємо начинку: Цибулю подрібнити в блендері та змішати з фаршем, сіллю і перцем. Усе ретельно перемішати.

Формуємо біляші. Готове тісто розділити на 11 частин, накрити і залишити на 10 хвилин. Потім кожен шматочок злегка прим'яти, як показано на відео, викласти 1 ст.л. з гіркою фаршу. Краї тіста стягнути до середини і сформувати біляші. Укласти їх швом донизу, злегка розім'яти і залишити ще на 15 хвилин.

Обсмажити біляші в розігрітій рослинній олії по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки на середньому вогні.

Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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