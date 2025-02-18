Біляші зі смаком із дитинства: дуже простий рецепт
Біляші виходять дуже соковитими та м'якими.
Біляші — перекус, смак якого знайомий усім із дитинства. Вони однаково смачні як теплі, так і остиглі. Їх можна брати з собою на роботу або на прогулянку, щоб вгамувати голод дорогою. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася майстриня роботи з тістом, кулінарна блогерка Світлана Бауер.
Біляші
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 500-520 г;
- сухі дріжджі – 2 ч. л;
- цукор – 15 г (2 ч. л);
- сіль – 10 гр (1 ч. л);
- яйце –1 шт;
- тепле молоко – 100 мл;
- тепла вода – 200 мл;
- вершкове масло (розтоплене) – 25 г.
Для начинки:
- фарш – 400 г;
- цибуля – 350 г;
- сіль – 8 г (неповна ч. л);
- перець за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо тісто. У мисці змішати борошно, цукор, дріжджі та сіль, додати яйце, тепле молоко і теплу воду, перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, замісити тісто. Воно буде сильно липнути до рук. Накрити і залишити в теплому місці на годину.
Тепер готуємо начинку: Цибулю подрібнити в блендері та змішати з фаршем, сіллю і перцем. Усе ретельно перемішати.
Формуємо біляші. Готове тісто розділити на 11 частин, накрити і залишити на 10 хвилин. Потім кожен шматочок злегка прим'яти, як показано на відео, викласти 1 ст.л. з гіркою фаршу. Краї тіста стягнути до середини і сформувати біляші. Укласти їх швом донизу, злегка розім'яти і залишити ще на 15 хвилин.
Обсмажити біляші в розігрітій рослинній олії по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки на середньому вогні.
Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Читайте також:
Як приготувати біляші: найкращий рецепт тіста на кефірі
Біляші з м'ясом "як на базарі" — рецепт приготування