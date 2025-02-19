Ленивый штрудель: рецепт простого десерта к чаю с вишнями и яблоками

Орехи, которые добавляются в штрудель, придают ему особенный вкус.

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Если у вас в морозилке есть немного теста фило и мороженных вишен, а на столе — свежие яблоки, — самое время побаловать себя ленивым штруделем. Рецептом этого десерта поделилась известный кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Ленивый штрудель

Ингредиенты:

размороженное тесто фило — 500 гр;

сливочное масло (растопленное) — 100–150 гр;

яйцо для смазывания.

Для начинки:

размороженная вишня без косточки — 300 гр;

яблоки — 300 гр;

кукурузный крахмал — 2 ст. л;

сахар — 5 ст. л;

орехи по вкусу — 100 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить начинку. Для этого яблоки хорошо помыть, удалить хвостик, плодоножку и сердцевину. Порезать на небольшие кубики и сложить в кастрюлю. Добавить туда же вишни сахар, крахмал. Варить 5 минут после закипания на средне-низком нагреве, часто перемешивая массу.

Разогреть духовку до 180 градусов (вверх-низ плюс конвекция).

Готовую начинку переложить в миску, добавить порубленные орехи и перемешать.

Листы теста фило разделить поровну на два штруделя.

Лист теста смазать растопленным маслом, накрыв его еще одним листом. Повторить так со всеми листами для одного штруделя, как показано на видео.

На край теста выложить половину начинки. Завернуть края и свернуть рулет. Переложить его на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазать размешанным яйцом. Так же постуить и с другой половиной теста и начинки.

Выпекать 35–40 минут до красивого золотистого цвета.

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