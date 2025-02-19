Лінивий штрудель: рецепт простого десерту до чаю з вишнями та яблуками

Горіхи, які додаються в штрудель, надають йому особливого смаку.

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Якщо у вас у морозилці є трохи тіста філо і морожених вишень, а на столі — свіжі яблука, — саме час побалувати себе лінивим штруделем. Рецептом цього десерту поділилася відома кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Лінивий штрудель

Інгредієнти:

розморожене тісто філо — 500 г;

вершкове масло (розтоплене) — 100–150 г;

яйце для змащування.

Для начинки:

розморожена вишня без кісточки — 300 г;

яблука — 300 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л;

цукор — 5 ст. л;

горіхи за смаком — 100 г.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати начинку. Для цього яблука добре помити, видалити хвостик, плодоніжку та серцевину. Порізати на невеликі кубики та скласти в каструлю. Додати туди ж вишні, цукор, крохмаль. Варити 5 хвилин після закипання на середньо-низькому нагріванні, часто перемішуючи масу.

Розігріти духовку до 180 градусів (вгору-низ плюс конвекція).

Готову начинку перекласти в миску, додати порубані горіхи і перемішати.

Листи тіста філо розділити порівну на два штруделі.

Лист тіста змастити розтопленим маслом, накривши його ще одним листом. Повторити так з усіма листами для одного штруделя, як показано на відео.

На край тіста викласти половину начинки. Загорнути краї та згорнути рулет. Перекласти його на деко, застелене пергаментом. Зверху змастити розмішаним яйцем. Так само зробити з іншою половиною тіста та начинки.

Випікати 35–40 хвилин до красивого золотистого кольору.

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