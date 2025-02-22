Лобио: рецепт вкусного блюда из красной фасоли

В грузинской кухне популярны блюда из овощей. И одно из самых популярных блюд – это лобио.

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Лобио готовится из белой, красной или стручковой фасоли. Существует множество интерпретаций рецепта с различными пряностями и вариациями дополнительных ингредиентов. Рецептом поделились на сайте Mimi.

Это аппетитное кушанье подходит вегетарианцам и веганам, так как все его компоненты – растительного происхождения.

Лобио

Ингредиенты:

500 г красной фасоли;

300 г репчатого лука;

150 граммов болгарского перца;

80 г грецкого ореха;

4 крупных зубчика чеснока.

Приправы:

по 1 ч. л. молотого кориандра и хмели-сунели, немного черного перца.

Для приготовления грузинского лобио фасоль нужно залить холодной питьевой водой на 10-12 часов. Потом воду слейте, а фасоль промойте.

Фасоль переложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите на сильном огне до кипения. Как только фасоль закипит, сделайте минимальный огонь и варите около 60 минут, пока фасоль не станет мягкой. Откиньте фасоль на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Обжарьте лук, нарезанный мелкими кубиками вместе с также нарезанным сладким перцем. Потом выложите к луку фасоль и прогрейте минут пять.

Чесночные зубчики пропустите через пресс. Добавьте измельченные грецкие орехи, смешайте со специями, можно добавить немного красного вина. Добавьте измельченную кинзу и базилик. После посолите фасоль и добавьте чесночную пасту с приправами. Фасоль с приправами нужно перемешать, накрыть крышкой, снять с огня и дать настояться пять минут.

Шикарный вкус и фантастический аромат лобио позволяют подавать его как самостоятельное блюдо. Его превосходно дополнят пресные домашние лепешки или лаваш.

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