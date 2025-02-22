Лобіо: рецепт смачної страви з червоної квасолі

У грузинській кухні популярні страви з овочів. І одна з найпопулярніших страв — це лобіо.

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Лобіо готується з білої, червоної або стручкової квасолі. Існує безліч інтерпретацій рецепта з різними прянощами та варіаціями додаткових інгредієнтів. Рецептом поділилися на сайті Mimi.

Ця апетитна страва підходить вегетаріанцям і веганам, оскільки всі її компоненти — рослинного походження.

Лобіо

Інгредієнти:

500 г червоної квасолі;

300 г ріпчастої цибулі;

150 грамів болгарського перцю;

80 г волоського горіха;

4 великих зубчики часнику.

Приправи:

по 1 ч. л. меленого коріандру і хмелі-сунелі, трохи чорного перцю.

Для приготування грузинського лобіо квасолю потрібно залити холодною питною водою на 10-12 годин. Потім воду злийте, а квасолю промийте.

Квасолю перекладіть у каструлю, залийте холодною водою і доведіть на сильному вогні до кипіння. Щойно квасоля закипить, зробіть мінімальний вогонь і варіть близько 60 хвилин, поки квасоля не стане м'якою. Відкиньте квасолю на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Обсмажте цибулю, нарізану дрібними кубиками разом із також нарізаним солодким перцем. Потім викладіть до цибулі квасолю і прогрійте хвилин п'ять.

Часникові зубчики пропустіть через прес. Додайте подрібнені волоські горіхи, змішайте зі спеціями, можна додати трохи червоного вина. Додайте подрібнену кінзу та базилік. Після посоліть квасолю і додайте часникову пасту з приправами. Квасолю з приправами потрібно перемішати, накрити кришкою, зняти з вогню і дати настоятися п'ять хвилин.

Шикарний смак і фантастичний аромат лобіо дають змогу подавати його як самостійну страву. Його чудово доповнять прісні домашні коржі або лаваш.

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