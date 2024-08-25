Ідеальна спаржева квасоля: як її готувати, щоб вона залишалася зеленою та соковитою

Спаржева квасоля — це дуже смачно. І її просто приготувати. Але є секрет.

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Спаржева квасоля, або зелена квасоля, відрізняється від звичайної квасолі тим, що її їдять разом зі стручками. З неї роблять салати, запіканки, супи та готують смачні прості гарніри з добавками. Але іноді вона виходить або занадто жорсткою, або її перетравлюють. Фокус розповість, як готувати спаржеву квасолю, щоб вона залишалася яскраво-зеленою і хрусткою.

Спаржева квасоля

Інгредієнти:

600 г зеленої квасолі;

1 л води;

1 ч. л. солі;

Лід.

У стручків квасолі ножицями відріжте кінчики. Смикніть за кінчик — якщо відокремлюється тонка "струнка", видаліть її, це жорсткі волокна і вони у страві не потрібні. Довгі стручки квасолі розріжте навпіл.

Доведіть воду до бурхливого кипіння, посоліть, додайте квасолю. Варіть без кришки рівно 3 хвилини.

Підготуйте крижану ванну: у миску налийте холодну воду і покладіть 1-2 великі жмені льоду.

Відкиньте квасолю на друшляк і відразу ж викладіть у крижану воду. Залиште там на кілька хвилин, після чого вийміть і обсушіть. Можна й не додавати лід, але вода має бути холодною. Також зберігають яскравий колір і хрусткість і броколі. Тепер квасолю можна їсти, а можна готувати з іншими інгредієнтами.

Що можна додати до спаржевої квасолі:

свіжі помідори, бринза, або фета, оливкова олія;

бекон, цибуля-шалот, часник і чебрець;

рубані варені яйця з вершковим маслом і тертим твердим сиром;

в'ялені помідори з оливками і маслинами;

смажені кубики картоплі з часником і петрушкою;

шинка, зелена цибуля;

пластівці червоного перцю.

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