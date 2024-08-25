Ідеальна спаржева квасоля: як її готувати, щоб вона залишалася зеленою та соковитою
Спаржева квасоля — це дуже смачно. І її просто приготувати. Але є секрет.
Спаржева квасоля, або зелена квасоля, відрізняється від звичайної квасолі тим, що її їдять разом зі стручками. З неї роблять салати, запіканки, супи та готують смачні прості гарніри з добавками. Але іноді вона виходить або занадто жорсткою, або її перетравлюють. Фокус розповість, як готувати спаржеву квасолю, щоб вона залишалася яскраво-зеленою і хрусткою.
Спаржева квасоля
Інгредієнти:
- 600 г зеленої квасолі;
- 1 л води;
- 1 ч. л. солі;
- Лід.
У стручків квасолі ножицями відріжте кінчики. Смикніть за кінчик — якщо відокремлюється тонка "струнка", видаліть її, це жорсткі волокна і вони у страві не потрібні. Довгі стручки квасолі розріжте навпіл.
Доведіть воду до бурхливого кипіння, посоліть, додайте квасолю. Варіть без кришки рівно 3 хвилини.
Підготуйте крижану ванну: у миску налийте холодну воду і покладіть 1-2 великі жмені льоду.
Відкиньте квасолю на друшляк і відразу ж викладіть у крижану воду. Залиште там на кілька хвилин, після чого вийміть і обсушіть. Можна й не додавати лід, але вода має бути холодною. Також зберігають яскравий колір і хрусткість і броколі. Тепер квасолю можна їсти, а можна готувати з іншими інгредієнтами.
Що можна додати до спаржевої квасолі:
- свіжі помідори, бринза, або фета, оливкова олія;
- бекон, цибуля-шалот, часник і чебрець;
- рубані варені яйця з вершковим маслом і тертим твердим сиром;
- в'ялені помідори з оливками і маслинами;
- смажені кубики картоплі з часником і петрушкою;
- шинка, зелена цибуля;
- пластівці червоного перцю.
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