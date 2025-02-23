Как приготовить форшмак: рецепт популярного одесского блюда

Форшмак из сельди – это традиционное блюдо еврейской кухни, которое завоевало популярность во всем мире.

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Форшмак — это холодная закуска, основным компонентом которой является сельдь, приправленная и смешанная с различными ингредиентами для достижения идеального баланса вкуса. Рецептом поделились на сайте Gutains.

Форшмак

Ингредиенты:

300 г филе сельди;

2 яблока (кислых сортов);

2 луковицы;

100 г белого хлеба без корки;

100 мл молока (для замачивания хлеба);

2 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. горчицы;

черный перец по вкусу.

Замачивание сельди. Если сельдь слишком соленая, ее следует предварительно замочить в воде на несколько часов, периодически меняя воду. Хлеб замочите в молоке.

Лук и яблоки мелко нарежьте, или измельчите в блендере.

Сельдь необходимо тщательно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.

К измельченной селедке добавьте подготовленные лук и яблоки, хлеб, только отожмите молоко, сливочное масло, горчицу и перец. Все ингредиенты тщательно перемешиваются до получения однородной массы. По желанию можно добавить немного лимонного сока или уксуса для придания блюду легкой кислинки.

Готовый форшмак рекомендуется убрать в холодильник как минимум на несколько часов, чтобы он хорошо охладился и настоялся. Подавать эту закуску можно на ломтиках черного хлеба, украсив зеленью или ломтиками лимона.

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