Как приготовить форшмак: рецепт популярного одесского блюда
Форшмак из сельди – это традиционное блюдо еврейской кухни, которое завоевало популярность во всем мире.
Форшмак — это холодная закуска, основным компонентом которой является сельдь, приправленная и смешанная с различными ингредиентами для достижения идеального баланса вкуса. Рецептом поделились на сайте Gutains.
Форшмак
Ингредиенты:
- 300 г филе сельди;
- 2 яблока (кислых сортов);
- 2 луковицы;
- 100 г белого хлеба без корки;
- 100 мл молока (для замачивания хлеба);
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. горчицы;
- черный перец по вкусу.
Замачивание сельди. Если сельдь слишком соленая, ее следует предварительно замочить в воде на несколько часов, периодически меняя воду. Хлеб замочите в молоке.
Лук и яблоки мелко нарежьте, или измельчите в блендере.
Сельдь необходимо тщательно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
К измельченной селедке добавьте подготовленные лук и яблоки, хлеб, только отожмите молоко, сливочное масло, горчицу и перец. Все ингредиенты тщательно перемешиваются до получения однородной массы. По желанию можно добавить немного лимонного сока или уксуса для придания блюду легкой кислинки.
Готовый форшмак рекомендуется убрать в холодильник как минимум на несколько часов, чтобы он хорошо охладился и настоялся. Подавать эту закуску можно на ломтиках черного хлеба, украсив зеленью или ломтиками лимона.
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