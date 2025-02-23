Як приготувати форшмак: рецепт популярної одеської страви

Форшмак з оселедця — це традиційна страва єврейської кухні, яка завоювала популярність у всьому світі.

Related video

Форшмак — це холодна закуска, основним компонентом якої є оселедець, приправлений і змішаний з різними інгредієнтами для досягнення ідеального балансу смаку. Рецептом поділилися на сайті Gutains.

Форшмак

Інгредієнти:

300 г філе оселедця;

2 яблука (кислих сортів);

2 цибулини;

100 г білого хліба без кірки;

100 мл молока (для замочування хліба);

2 ст. л. вершкового масла;

1 ч. л. гірчиці;

чорний перець за смаком.

Замочування оселедця. Якщо оселедець занадто солоний, його слід попередньо замочити у воді на кілька годин, періодично змінюючи воду. Хліб замочіть у молоці.

Цибулю і яблука дрібно наріжте, або подрібніть у блендері.

Оселедець необхідно ретельно подрібнити в блендері або пропустити через м'ясорубку.

До подрібненого оселедця додайте підготовлені цибулю та яблука, хліб, щойно відіжміть молоко, вершкове масло, гірчицю та перець. Усі інгредієнти ретельно перемішуються до отримання однорідної маси. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або оцту для надання страві легкої кислинки.

Готовий форшмак рекомендується прибрати в холодильник щонайменше на кілька годин, щоб він добре охолонув і настоявся. Подавати цю закуску можна на скибочках чорного хліба, прикрасивши зеленню або скибочками лимона.

Читайте також:

Найоригінальніша намазка з баклажанів: як приготувати бабагануш

Ідеальна намазка: рецепт паштету з куркою та грибами

Закуска з оселедця та плавленого сиру: рецепт смачної та простої намазки