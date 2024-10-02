Найоригінальніша намазка з баклажанів: як приготувати бабагануш

Цю популярну страву готують на Близькому Сході і вона становить конкуренцію не менш популярному хумусу.

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Близькосхідна закуска бабагануш — це крем із баклажанів з обов'язковим додаванням часнику, лимонного соку та кунжутної пасти тахіні. Виходить смачна намазка, в яку можна, як і в хумус, вмочати свіжі овочі, або ж намащувати її на грінки та хлібці. Фокус розповість, як приготувати бабагануш.

Бабагануш

Інгредієнти:

2 баклажани;

2 ст. л. тахіні;

2 ст. л. оливкової олії;

2 зубчики часнику;

3 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. копченої паприки;

Сіль, мелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 200 °С. Загорніть баклажани у фольгу і запікайте протягом 45-50 хв. Вийміть, зніміть фольгу й остудіть. Можна запікати баклажани і без фольги, як для ікри з баклажанів.

Зніміть шкірку із запечених овочів, м'якоть покладіть у сито та помістіть над мискою. Залиште на 20 хв, щоб стекла зайва рідина.

З'єднайте м'якоть баклажанів із тахіні, оливковою олією, лимонним соком і часником. Посоліть, приправте чорним перцем і подрібніть блендером до однорідності. Перекладіть у миску, посипте копченою паприкою. І подавайте до столу.

Часник можна запекти цілою голівкою в лушпинні разом із баклажанами, розрізавши вздовж і скропивши оливковою олією. Тоді смак часнику в бабагануші буде ніжнішим.

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