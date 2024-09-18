Ідеально до тостів: рецепт намазки з баклажанів

Поєднання овочів і сиру дає м'який і ніжний смак, а також ідеальну консистенцію.

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Рецептів смачних намазок багато не буває, особливо якщо одним з інгредієнтів є баклажани. Кулінарна блогерка Ольга Головіна поділилася ще одним рецептом дуже смачної намазки з баклажанів, яка виходить дуже ніжною і смачною. Вона ідеально поєднується з хрусткими тостами, бутербродами і буде до будь-якого столу.

Намазка з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани — 1 великий або 2 менші;

часник — 4-5 зубчиків;

плавлений сирок — 2 шт. (можна замінити крем-сиром);

кунжут — 2 ч. л;

сіль, перець, оливкова олія, зелень.

Спосіб приготування:

Баклажани добре помити, розрізати навпіл і зробити надрізи. Часник розібрати на зубчики. Чистити його не треба, достатньо лише трохи придавити ножем. Усе перекласти у форму для запікання і трохи полити оливковою олією.

Запікати овочі в духовці, розігрітій до 190 градусів протягом 30 хвилин.

Поки запікаються овочі, потрібно злегка підсмажити кунжут.

Готові печені баклажани ложкою відокремити від шкірки, потім відправити м'якоть у блендер. Туди ж покласти крем-сир або плавлені сирки, сіль і перець за смаком, підсмажений кунжут.

Усе перебити блендером. Намазка готова. Під час подачі її можна посипати зеленню.

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