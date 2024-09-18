Идеально к тостам: рецепт намазки из баклажанов

Сочетание овощей и сыра дает мягкий и нежный вкус, а также идеальную консистенцию.

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Рецептов вкусных намазок много не бывает, особенно если одним из ингредиентов являются баклажаны. Кулинарный блогер Ольга Головина поделилась еще одним рецептом вкуснейшей намазки из баклажанов, которая получается очень нежной и вкусной. Она идеально сочетается с хрустящими тостами, бутербродами и придется к любому столу.

Намазка из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 1 крупный или 2 поменьше;

чеснок – 4-5 зубчиков;

плавленый сырок – 2 шт. (можно заменить крем-сыром);

кунжут – 2 ч. л;

соль, перец, оливковое масло, зелень.

Способ приготовления:

Баклажаны хорошо помыть, разрезать пополам и сделать надрезы. Чеснок разобрать на зубчики. Чистить его не надо, достаточно лишь немного придавить ножом. Все переложить в форму для запекания и немного полить оливковым маслом.

Запекать овощи в духовке, разогретой до 190 градусов на протяжении 30 минут.

Пока запекаются овощи, нужно слегка поджарить кунжут.

Готовые печеные баклажаны ложкой отделить от кожуры, затем отправить мякоть в блендер. Туда же положить крем-сыр или плавленые сырки, соль и перец по вкусу, поджаренный кунжут.

Все перебить блендером. Намазка готова. При подаче ее можно посыпать зеленью.

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