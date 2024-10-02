Самая оригинальная намазка из баклажанов: как приготовить бабагануш
Это популярное блюдо готовят на Ближнем Востоке и оно составляет конкуренцию не менее популярному хумусу.
Ближневосточная закуска бабагануш — это крем из баклажанов с обязательным добавлением чеснока, лимонного сока и кунжутной пасты тахини. Получается вкусная намазка, в которую можно, как и в хумус, макать свежие овощи, или же мазать ее на гренки и хлебцы. Фокус расскажет, как приготовить бабагануш.
Бабагануш
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 2 ст. л. тахини;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. копченой паприки;
- Соль, молотый черный перец.
Разогрейте духовку до 200 °С. Заверните баклажаны в фольгу и запекайте в течение 45–50 мин. Выньте, снимите фольгу и остудите. Можно запекать баклажаны и без фольги, как для икры из баклажанов.
Снимите кожицу с запеченных овощей, мякоть положите в сито и поместите над миской. Оставьте на 20 мин, чтобы стекла лишняя жидкость.
Соедините мякоть баклажанов с тахини, оливковым маслом, лимонным соком и чесноком. Посолите, приправьте черным перцем и измельчите блендером до однородности. Переложите в миску, посыпьте копченой паприкой. И подавайте к столу.
Чеснок можно запечь целой головкой в шелухе вместе с баклажанами, разрезав вдоль и сбрызнув оливковым маслом. Тогда вкус чеснока в бабагануше будет более нежным.
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