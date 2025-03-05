Постное меню: рецепт вкусного бананового пирога
Постный банановый пирог легко приготовить и он понравится тем, кто соблюдает Великий пост.
Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А 20 апреля римо-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху.
Те, кто соблюдают Великий пост, но не хотят отказываться от выпечки, могут попробовать этот вкуснейший банановый пирог. Банан можно добавить не только в пирог, но и в тесто для кексов, маффинов, оладий и печенья, а еще можно сделать банановый хлеб. Фокус расскажет, как приготовить вкусный банановый пирог.
Для выпечки лучше всего использовать презревшие бананы, так она получится еще ароматней. А еще бананами можно заменять яйца в выпечке — он обладает прекрасными связывающими свойствами.
Банановый пирог
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 3 банана;
- 200 г яблочного пюре;
- 100 г миндаля (можно заменить грецкими орехами);
- 150 мл овсяного молока;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- ½ ч. л. ванильного сахара;
- ½ ч. л. соли;
- сахарная пудра.
Прежде чем готовить пирог, разогрейте духовку до 180°C. Разъемную форму диаметром 26 см смажьте небольшим количеством растительного масла. Обжарьте миндаль на сухой сковороде и измельчите блендером в мелкие крошки. Бананы разомните вилкой.
Смешайте муку с разрыхлителем, ванильным сахаром, корицей, миндалем и солью. Влейте оставшееся растительное масло и овсяное молоко, добавьте яблочное пюре и банановое пюре и хорошо перемешайте.
Вылейте тесто в форму и выпекайте пирог 45 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой, при необходимости уменьшите нагрев до 170 °C и продолжайте выпекать еще 10 мин. Остудите пирог посыпьте сахарной пудрой пред подачей.
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