Постное меню: рецепт вкусного бананового пирога

Постный банановый пирог легко приготовить и он понравится тем, кто соблюдает Великий пост.

Related video

Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А 20 апреля римо-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху.

Те, кто соблюдают Великий пост, но не хотят отказываться от выпечки, могут попробовать этот вкуснейший банановый пирог. Банан можно добавить не только в пирог, но и в тесто для кексов, маффинов, оладий и печенья, а еще можно сделать банановый хлеб. Фокус расскажет, как приготовить вкусный банановый пирог.

Для выпечки лучше всего использовать презревшие бананы, так она получится еще ароматней. А еще бананами можно заменять яйца в выпечке — он обладает прекрасными связывающими свойствами.

Банановый пирог

Ингредиенты:

250 г муки;

3 банана;

200 г яблочного пюре;

100 г миндаля (можно заменить грецкими орехами);

150 мл овсяного молока;

4 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. молотой корицы;

½ ч. л. ванильного сахара;

½ ч. л. соли;

сахарная пудра.

Прежде чем готовить пирог, разогрейте духовку до 180°C. Разъемную форму диаметром 26 см смажьте небольшим количеством растительного масла. Обжарьте миндаль на сухой сковороде и измельчите блендером в мелкие крошки. Бананы разомните вилкой.

Смешайте муку с разрыхлителем, ванильным сахаром, корицей, миндалем и солью. Влейте оставшееся растительное масло и овсяное молоко, добавьте яблочное пюре и банановое пюре и хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в форму и выпекайте пирог 45 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой, при необходимости уменьшите нагрев до 170 °C и продолжайте выпекать еще 10 мин. Остудите пирог посыпьте сахарной пудрой пред подачей.

Читайте также:

Постное меню: рецепт тушеной капусты с секретным ингредиентом

Постный "Оливье": рецепт любимого салата с новым вкусом

Постное печенье с орехами: рецепт актуальной выпечки