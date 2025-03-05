Пісне меню: рецепт смачного бананового пирога

Пісний банановий пиріг легко приготувати і він сподобається тим, хто дотримується Великого посту.

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Великий піст у 2025 році розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. А 20 квітня римо-католики і православні християни разом святкуватимуть Великдень.

Ті, хто дотримуються Великого посту, але не хочуть відмовлятися від випічки, можуть скуштувати цей смачнючий банановий пиріг. Банан можна додати не тільки в пиріг, а й у тісто для кексів, мафінів, оладок і печива, а ще можна зробити банановий хліб. Фокус розповість, як приготувати смачний банановий пиріг.

Для випічки найкраще використовувати банани, що перезріли, так вона вийде ще ароматнішою. А ще бананами можна замінювати яйця у випічці — він має прекрасні зв'язувальні властивості.

Банановий пиріг

Інгредієнти:

250 г борошна;

3 банани;

200 г яблучного пюре;

100 г мигдалю (можна замінити волоськими горіхами);

150 мл вівсяного молока;

4 ст. л. рослинної олії;

2 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. меленої кориці;

½ ч. л. ванільного цукру;

½ ч. л. солі;

цукрова пудра.

Перш ніж готувати пиріг, розігрійте духовку до 180°C. Роз'ємну форму діаметром 26 см змастіть невеликою кількістю рослинної олії. Обсмажте мигдаль на сухій сковорідці та подрібніть блендером на дрібні крихти. Банани розімніть виделкою.

Змішайте борошно з розпушувачем, ванільним цукром, корицею, мигдалем і сіллю. Влийте рослинну олію, що залишилася, і вівсяне молоко, додайте яблучне пюре та бананове пюре і добре перемішайте.

Вилийте тісто у форму і випікайте пиріг 45 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою, за необхідності зменшіть нагрівання до 170 °C і продовжуйте випікати ще 10 хв. Остудіть пиріг, посипте цукровою пудрою перед подачею.

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