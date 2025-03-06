Постное меню: рецепт капустных котлет
Капустные котлеты отлично подойдут для тех, кто соблюдает Пост, или для вегетарианцев.
Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А Пасху в этом году будут отмечать 20 апреля. И если вы соблюдаете пост, то эти котлеты вам точно понравятся. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Капустные котлеты
Ингредиенты:
- 650 г белокочанной капусты
- одна луковица;
- 2 зубчика чеснота;
- 50 г овсяной муки;
- 50 г крах мала (кукурузного, или картофельного);
- 1 ч. л. копченой паприки;
- смесь сушеной зелени (лук, петрушка, укроп) или добавить свежую;
- соль, перец, растительное масло для жарки.
Подготовить все ингредиенты. Лук и капусту нарежьте крупными кусочками, добавьте чеснок и измельчите в блендере.
Добавьте просеянную муку, крахмал, соль и зелень. Поперчите и перемешайте. Дайте постоять 20 минут. Тогда капустные котлеты не будут разваливаться.
Далее разогреваем на сковороде растительное масло. Набираем столовой ложкой капустный фарш, формируем котлетки и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Котлеты очень нежные, яиц в них нет, так что переворачивайте их аккуратно. Подавайте горячими с соусом по своему вкусу. Хотя такие капустные котлеты хороши и холодными.
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