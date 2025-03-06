Пісне меню: рецепт капустяних котлет

Капустяні котлети чудово підійдуть для тих, хто дотримується Посту, або для вегетаріанців.

Related video

Великий піст у 2025 році розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. А Великдень цього року відзначатимуть 20 квітня. І якщо ви дотримуєтеся посту, то ці котлети вам точно сподобаються. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Капустяні котлети

Інгредієнти:

650 г білокачанної капусти

одна цибулина;

2 зубчики часнику;

50 г вівсяного борошна;

50 г крах мала (кукурудзяного, або картопляного);

1 ч. л. копченої паприки;

суміш сушеної зелені (цибуля, петрушка, кріп) або додати свіжу;

сіль, перець, рослинна олія для смаження.

Підготувати всі інгредієнти. Цибулю і капусту наріжте великими шматочками, додайте часник і подрібніть у блендері.

Додайте просіяне борошно, крохмаль, сіль і зелень. Поперчіть і перемішайте. Дайте постояти 20 хвилин. Тоді капустяні котлети не будуть розвалюватися.

Далі розігріваємо на сковорідці рослинну олію. Набираємо столовою ложкою капустяний фарш, формуємо котлетки й обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору.

Котлети дуже ніжні, яєць у них немає, тож перевертайте їх акуратно. Подавайте гарячими з соусом на свій смак. Хоча такі капустяні котлети гарні й холодними.

Читайте також:

Пісне меню: рецепт тушкованої капусти із секретним інгредієнтом

Пісний "Олів'є": рецепт улюбленого салату з новим смаком

Пісне печиво з горіхами: рецепт актуальної випічки