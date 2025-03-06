Пісне меню: рецепт капустяних котлет
Капустяні котлети чудово підійдуть для тих, хто дотримується Посту, або для вегетаріанців.
Великий піст у 2025 році розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. А Великдень цього року відзначатимуть 20 квітня. І якщо ви дотримуєтеся посту, то ці котлети вам точно сподобаються. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.
Капустяні котлети
Інгредієнти:
- 650 г білокачанної капусти
- одна цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 50 г вівсяного борошна;
- 50 г крах мала (кукурудзяного, або картопляного);
- 1 ч. л. копченої паприки;
- суміш сушеної зелені (цибуля, петрушка, кріп) або додати свіжу;
- сіль, перець, рослинна олія для смаження.
Підготувати всі інгредієнти. Цибулю і капусту наріжте великими шматочками, додайте часник і подрібніть у блендері.
Додайте просіяне борошно, крохмаль, сіль і зелень. Поперчіть і перемішайте. Дайте постояти 20 хвилин. Тоді капустяні котлети не будуть розвалюватися.
Далі розігріваємо на сковорідці рослинну олію. Набираємо столовою ложкою капустяний фарш, формуємо котлетки й обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору.
Котлети дуже ніжні, яєць у них немає, тож перевертайте їх акуратно. Подавайте гарячими з соусом на свій смак. Хоча такі капустяні котлети гарні й холодними.
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