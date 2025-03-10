Винегрет по оригинальному рецепту: рецепт вкусного салата

Винегрет по этому рецепту готовится с чесноком и каперсами, которые придают ему пикантность.

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Винегрет с чесноком и каперсами – это оригинальная вариация на тему классического салата из свеклы и морковки. Фокус расскажет, как его приготовить.

И винегрет актуален прямо сейчас, особенно для тех, кто постится.

Винегрет

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

свекла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

квашеная капуста — 80 г;

одна луковица;

зеленый горошек — 0,5 банки;

2 зубчика чеснока;

горчица — 1 ст. л.;

каперсы маринованные — 1 ст. л.;

растительное масло, сок одного лимона.

Сварите или запеките в духовке картофель, свеклу и морковь. Охладите. Лук мелко нарежьте и полейте лимонным соком.

Нарежьте кубиками картофель, морковь, соленые огурцы и свеклу. Смешайте в салатнике нарезанные овощи, лук, квашеную капусту, пол банки зеленого горошка. И добавьте каперсы, которые придадут винегрету пикантность.

Чеснок очень мелко нарежьте, и добавьте в растительное масло вместе с горчицей. Тщательно перемешайте и заправьте винегрет этим ароматным маслом.

Если у вас слишком горький лук, залейте его горячей водой буквально на минуту, а потом залейте ледяной.

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