Винегрет по оригинальному рецепту: рецепт вкусного салата
Винегрет по этому рецепту готовится с чесноком и каперсами, которые придают ему пикантность.
Винегрет с чесноком и каперсами – это оригинальная вариация на тему классического салата из свеклы и морковки. Фокус расскажет, как его приготовить.
И винегрет актуален прямо сейчас, особенно для тех, кто постится.
Винегрет
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.;
- свекла — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- квашеная капуста — 80 г;
- одна луковица;
- зеленый горошек — 0,5 банки;
- 2 зубчика чеснока;
- горчица — 1 ст. л.;
- каперсы маринованные — 1 ст. л.;
- растительное масло, сок одного лимона.
Сварите или запеките в духовке картофель, свеклу и морковь. Охладите. Лук мелко нарежьте и полейте лимонным соком.
Нарежьте кубиками картофель, морковь, соленые огурцы и свеклу. Смешайте в салатнике нарезанные овощи, лук, квашеную капусту, пол банки зеленого горошка. И добавьте каперсы, которые придадут винегрету пикантность.
Чеснок очень мелко нарежьте, и добавьте в растительное масло вместе с горчицей. Тщательно перемешайте и заправьте винегрет этим ароматным маслом.
Если у вас слишком горький лук, залейте его горячей водой буквально на минуту, а потом залейте ледяной.
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