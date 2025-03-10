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Їжа

Вінегрет за оригінальним рецептом: рецепт смачного салату

Вінегрет, вінегрет рецепт
Фото: pinterest.com | Вінегрет

Вінегрет за цим рецептом готується з часником і каперсами, які надають йому пікантності.

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Вінегрет із часником і каперсами — це оригінальна варіація на тему класичного салату з буряка та моркви. Фокус розповість, як його приготувати.

І вінегрет актуальний просто зараз, особливо для тих, хто постить.

Вінегрет

Інгредієнти:

  • картопля — 4 шт;
  • буряк — 1 шт;
  • морква — 1 шт;
  • солоні огірки — 2 шт;
  • квашена капуста — 80 г;
  • одна цибулина;
  • зелений горошок — 0,5 банки;
  • 2 зубчики часнику;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • каперси мариновані — 1 ст. л.;
  • рослинна олія, сік одного лимона.

Зваріть або запечіть у духовці картоплю, буряк і моркву. Охолодіть. Цибулю дрібно наріжте та полийте лимонним соком.

Наріжте кубиками картоплю, моркву, солоні огірки та буряк. Змішайте в салатнику нарізані овочі, цибулю, квашену капусту, пів банки зеленого горошку. І додайте каперси, які додадуть вінегрету пікантності.

Часник дуже дрібно наріжте, і додайте в рослинну олію разом із гірчицею. Ретельно перемішайте і заправте вінегрет цією ароматною олією.

Якщо у вас занадто гірка цибуля, залийте її гарячою водою буквально на хвилину, а потім залийте крижаною.

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