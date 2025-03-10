Вінегрет за оригінальним рецептом: рецепт смачного салату
Вінегрет за цим рецептом готується з часником і каперсами, які надають йому пікантності.
Вінегрет із часником і каперсами — це оригінальна варіація на тему класичного салату з буряка та моркви. Фокус розповість, як його приготувати.
І вінегрет актуальний просто зараз, особливо для тих, хто постить.
Вінегрет
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт;
- буряк — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- солоні огірки — 2 шт;
- квашена капуста — 80 г;
- одна цибулина;
- зелений горошок — 0,5 банки;
- 2 зубчики часнику;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- каперси мариновані — 1 ст. л.;
- рослинна олія, сік одного лимона.
Зваріть або запечіть у духовці картоплю, буряк і моркву. Охолодіть. Цибулю дрібно наріжте та полийте лимонним соком.
Наріжте кубиками картоплю, моркву, солоні огірки та буряк. Змішайте в салатнику нарізані овочі, цибулю, квашену капусту, пів банки зеленого горошку. І додайте каперси, які додадуть вінегрету пікантності.
Часник дуже дрібно наріжте, і додайте в рослинну олію разом із гірчицею. Ретельно перемішайте і заправте вінегрет цією ароматною олією.
Якщо у вас занадто гірка цибуля, залийте її гарячою водою буквально на хвилину, а потім залийте крижаною.
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