Перемешать ложкой и в духовку: рецепт печенья "Все по два"

Это один из самых простых и самых вкусных рецептов печенья.

Related video

Если любите мягкое печенье, попробуйте приготовить вкусную выпечку по этому простому рецепту. Нужны будут самые простые продукты, которые можно купить в любом магазине. Рецептом поделились на сайте My Home Inspiration.

Печенье "Все по два"

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

яйца — 2 шт;

изюм — 2 стакана;

орехи (грецкие) — 2 стакана;

сахар — 1 стакан;

сметана — 4 ст. л;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — по своему вкусу.

Муку надо просеять в миску. Изюм запариваем кипятком, затем сливаем воду и высушиваем изюм на бумажных полотенцах.

Орехи измельчаем на кусочки. Яйца смешиваем со сметаной, сахаром и ванилином, перемешиваем.

Высыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто. Смешиваем тесто с орехами и изюмом.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем тесто, разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут. Когда печенье готово, разрезаем его на порционные кусочки и обсыпаем сахарной пудрой.

Читайте также:

Постная выпечка: рецепт вкусного морковного печенья: рецепт вкусного морковного печенья

Тертое печенье с вареньем: простой и вкусный рецепт: простой и вкусный рецепт

"Красный бархат": рецепт вкусного печенья