Перемешать ложкой и в духовку: рецепт печенья "Все по два"
Это один из самых простых и самых вкусных рецептов печенья.
Если любите мягкое печенье, попробуйте приготовить вкусную выпечку по этому простому рецепту. Нужны будут самые простые продукты, которые можно купить в любом магазине. Рецептом поделились на сайте My Home Inspiration.
Печенье "Все по два"
Ингредиенты:
- мука — 2 стакана;
- яйца — 2 шт;
- изюм — 2 стакана;
- орехи (грецкие) — 2 стакана;
- сахар — 1 стакан;
- сметана — 4 ст. л;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — по своему вкусу.
Муку надо просеять в миску. Изюм запариваем кипятком, затем сливаем воду и высушиваем изюм на бумажных полотенцах.
Орехи измельчаем на кусочки. Яйца смешиваем со сметаной, сахаром и ванилином, перемешиваем.
Высыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто. Смешиваем тесто с орехами и изюмом.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем тесто, разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах около 20 минут. Когда печенье готово, разрезаем его на порционные кусочки и обсыпаем сахарной пудрой.
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