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Перемішати ложкою і в духовку: рецепт печива "Все по два"

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Фото: pinterest.com | Печиво "Все по два"

Це один з найпростіших і найсмачніших рецептів печива.

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Якщо любите м'яке печиво, спробуйте приготувати смачну випічку за цим простим рецептом. Потрібні будуть найпростіші продукти, які можна купити в будь-якому магазині. Рецептом поділились на сайті My Home Inspiration.

Печиво "Все по два"

Інгредієнти:

  • борошно — 2 склянки;
  • яйця — 2 шт.;
  • родзинки – 2 склянки;
  • горіхи (волоські) – 2 склянки;
  • цукор — 1 склянка;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ванілін – до свого смаку.

Борошно треба просіяти в миску. Родзинки запарюємо окропом, потім зливаємо воду і висушуємо родзинки на паперових рушниках.

Горіхи подрібнюємо на шматочки. Яйця змішуємо зі сметаною, цукром і ваніліном, перемішуємо.

Висипаємо борошно з розпушувачем і вимішуємо тісто. Змішуємо тісто з горіхами і родзинками.

Деко застилаємо пергаментом, викладаємо тісто, розрівнюємо.

Випікаємо при 180 градусах близько 20 хвилин. Коли печиво готове, розрізаємо його на порційні шматочки і обсипаємо цукровою пудрою.

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