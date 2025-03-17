Перемішати ложкою і в духовку: рецепт печива "Все по два"
Це один з найпростіших і найсмачніших рецептів печива.
Якщо любите м'яке печиво, спробуйте приготувати смачну випічку за цим простим рецептом. Потрібні будуть найпростіші продукти, які можна купити в будь-якому магазині. Рецептом поділились на сайті My Home Inspiration.
Печиво "Все по два"
Інгредієнти:
- борошно — 2 склянки;
- яйця — 2 шт.;
- родзинки – 2 склянки;
- горіхи (волоські) – 2 склянки;
- цукор — 1 склянка;
- сметана — 4 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ванілін – до свого смаку.
Борошно треба просіяти в миску. Родзинки запарюємо окропом, потім зливаємо воду і висушуємо родзинки на паперових рушниках.
Горіхи подрібнюємо на шматочки. Яйця змішуємо зі сметаною, цукром і ваніліном, перемішуємо.
Висипаємо борошно з розпушувачем і вимішуємо тісто. Змішуємо тісто з горіхами і родзинками.
Деко застилаємо пергаментом, викладаємо тісто, розрівнюємо.
Випікаємо при 180 градусах близько 20 хвилин. Коли печиво готове, розрізаємо його на порційні шматочки і обсипаємо цукровою пудрою.
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