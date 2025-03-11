Пісна випічка: рецепт смачного морквяного печива

Таке печиво готується з родзинками і виходить яскравого помаранчевого кольору.

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Пісне морквяне печиво з родзинками виходить смачним і красивим. І чудово підходить для тих, хто дотримується Великого посту, або просто не вживає продукти тваринного походження. Готується таке печиво дуже просто і печеться всього 20 хвилин. Фокус розповість, як його приготувати.

Пісне морквяне печиво

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 300 г;

цукор-пісок — 150 г

олія рослинна — 100 мл

морквина — 300 г

родзинки — 100 г

цукор ванільний — 1 ч. л.

розпушувач тіста — 1 ч. л.

дрібка солі.

Родзинки ретельно промийте та залийте гарячою водою. Залиште на 15 хвилин. Моркву очистіть і натріть на дрібній тертці у велику миску. Влийте рослинну олію та ретельно перемішайте. Додайте звичайний і ванільний цукор. Знову перемішайте. Крім родзинок можна додати будь-які горіхи, або сухофрукти.

Борошно просійте з розпушувачем і сіллю. Всипте в миску з морквяною масою. Перемішайте. Додайте родзинки та ретельно вимісіть еластичне тісто. Якщо тісто не збирається в грудку, влийте трохи води.

Розділіть морквяне тісто навпіл і скачайте у дві ковбаски. Кожну наріжте кругляшами і зробіть кульки. Злегка приплюсніть їх і покладіть на деко, вистелене папером для випічки.

Випікайте морквяне печиво в духовці, розігрітій до 200 °C близько 20 хвилин. Готове печиво остудіть і посипте цукровою пудрою перед подачею.

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