Вкуснейший десерт на праздники и просто так: как приготовить торт с грушей и шоколадом

Этот торт идеально подходит для тех, кто ищет сбалансированное сочетание вкусов.

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Торт с грушей и черным шоколадом — это и изысканный десерт, в котором сочетаются сочные груши и горьковатый черный шоколад. Его легко готовить, а благодаря свежим фруктам он получается мягким и нежным. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Торт с грушей и черным шоколадом

Ингредиенты:

1 кг груш;

150 г молока;

150 г муки;

125 г сахара;

70 г черного шоколада;

50 г сливочного масла;

8 г разрыхлителя;

2 яйца.

Растопите сливочное масло в сотейнике. Разломайте шоколад на кусочки, очистите груши и нарежьте их очень тонкими ломтиками. Просейте муку и разрыхлитель в большую миску, добавьте сахар, яйца и растопленное сливочное масло, перемешайте. Наконец, добавляйте молоко, вливая его понемногу и продолжая перемешивать. Добавьте в смесь ломтики груши и шоколад.

Выстелите форму (диаметром 24 см, высотой 5 см) бумагой для выпечки и вылейте в нее тесто, аккуратно его утрамбовывая. Готовьте в духовке при температуре 180°C в течение 1 часа 30 минут. Дайте остыть, украсьте по желанию рубленым фундуком и подавайте.

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