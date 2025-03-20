Надзвичайно смачний десерт на свята і просто так: як приготувати торт із грушею та шоколадом

Цей торт ідеально підходить для тих, хто шукає збалансоване поєднання смаків.

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Торт із грушею та чорним шоколадом — це і вишуканий десерт, у якому поєднуються соковиті груші та гіркуватий чорний шоколад. Його легко готувати, а завдяки свіжим фруктам він виходить м'яким і ніжним. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Торт із грушею та чорним шоколадом

Інгредієнти:

1 кг груш;

150 г молока;

150 г борошна;

125 г цукру;

70 г чорного шоколаду;

50 г вершкового масла;

8 г розпушувача;

2 яйця.

Розтопіть вершкове масло в сотейнику. Розламайте шоколад на шматочки, очистіть груші та наріжте їх дуже тонкими скибочками. Просійте борошно і розпушувач у велику миску, додайте цукор, яйця і розтоплене вершкове масло, перемішайте. Нарешті, додавайте молоко, вливаючи його потроху і продовжуючи перемішувати. Додайте в суміш скибочки груші та шоколад.

Вистеліть форму (діаметром 24 см, заввишки 5 см) папером для випічки і вилийте в неї тісто, акуратно його утрамбовуючи. Готуйте в духовці за температури 180°C протягом 1 години 30 хвилин. Дайте охолонути, прикрасьте за бажанням рубаним фундуком і подавайте.

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