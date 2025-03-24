Куриный паштет с крем-сыром: рецепт нежнейшей намазки

Нежный сливочный паштет – это непревзойденное сочетание печени и крем-сыра, которое не оставит равнодушым даже самых требовательных гурманов.

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Если у вас в холодильнике есть немного куриной печени и крем-сыра, рекомендуем вам приготовить невероятно вкусный паштет, который покорит вкусом. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Паштет из куриной печени с крем-сыром

Ингредиенты:

куриная печень – 700 гр;

лук – 2 шт;

сливочное масло – 200 гр (+50 гр, чтобы полить сверху, по желанию);

растительное масло – 2 ст. л;

крем-сыр – 100 гр;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Печень хорошо помыть и удалить жир и пленки. Лук порезать полукольцами и обжарить в разогретой сковороде на смеси сливочного масла (грамм 30). Жарить до прозрачности лука. Добавить в сковороду печень, оставшееся сливочное масло. Перемешать, сдобрить солью и перцем. Готовить под крышкой до готовности печени +/-30 минут.

Переложить все в удобную емкость и перебить паштет блендером. Масса должна быть однородной и шелковистой.

В конце добавить крем-сыр и перемешать. Можно для уверенности перебить блендером.

Пересыпать готовый паштет в формочки или баночки. Сверху, по желанию, покрыть тонким слоем сливочного масла. Отправить в холодильник стабилизироваться 1-2 часа и можно есть.

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