Куриный паштет с крем-сыром: рецепт нежнейшей намазки
Нежный сливочный паштет – это непревзойденное сочетание печени и крем-сыра, которое не оставит равнодушым даже самых требовательных гурманов.
Если у вас в холодильнике есть немного куриной печени и крем-сыра, рекомендуем вам приготовить невероятно вкусный паштет, который покорит вкусом. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Паштет из куриной печени с крем-сыром
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 гр;
- лук – 2 шт;
- сливочное масло – 200 гр (+50 гр, чтобы полить сверху, по желанию);
- растительное масло – 2 ст. л;
- крем-сыр – 100 гр;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Печень хорошо помыть и удалить жир и пленки. Лук порезать полукольцами и обжарить в разогретой сковороде на смеси сливочного масла (грамм 30). Жарить до прозрачности лука. Добавить в сковороду печень, оставшееся сливочное масло. Перемешать, сдобрить солью и перцем. Готовить под крышкой до готовности печени +/-30 минут.
Переложить все в удобную емкость и перебить паштет блендером. Масса должна быть однородной и шелковистой.
В конце добавить крем-сыр и перемешать. Можно для уверенности перебить блендером.
Пересыпать готовый паштет в формочки или баночки. Сверху, по желанию, покрыть тонким слоем сливочного масла. Отправить в холодильник стабилизироваться 1-2 часа и можно есть.
Читайте также:
Мутабаль: рецепт невероятно вкусного соуса ииз баклажанов
Полезный майонез: рецепт вкуснейшего соуса на все случаи