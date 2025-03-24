Курячий паштет із крем-сиром: рецепт найніжнішої намазки

Ніжний вершковий паштет — це неперевершене поєднання печінки та крем-сиру, яке не залишить байдужим навіть найвибагливіших гурманів.

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Якщо у вас у холодильнику є трохи курячої печінки та крем-сиру, рекомендуємо вам приготувати неймовірно смачний паштет, який підкорить смаком. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Паштет із курячої печінки з крем-сиром

Інгредієнти:

куряча печінка – 700 г;

цибуля – 2 шт;

вершкове масло – 200 г (+50 г, щоб полити зверху, за бажанням);

рослинна олія – 2 ст. л;

крем-сир – 100 г;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Печінку добре помити та видалити жир і плівки. Цибулю порізати півкільцями та обсмажити в розігрітій сковорідці на суміші вершкового масла (грам 30). Смажити до прозорості цибулі. Додати в сковороду печінку, вершкове масло, що залишилося. Перемішати, присмачити сіллю і перцем. Готувати під кришкою до готовності печінки +/- 30 хвилин.

Перекласти все в зручну ємність і перебити паштет блендером. Маса має бути однорідною та шовковистою.

Наприкінці додати крем-сир і перемішати. Можна для впевненості перебити блендером.

Пересипати готовий паштет у формочки або баночки. Зверху, за бажанням, покрити тонким шаром вершкового масла. Відправити в холодильник стабілізуватися 1-2 години і можна їсти.

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