Тают во рту: рецепт мясных шариков с сыром к ужину

Такие шарики особенно вкусные с картофельным пюре.

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Шарики из нежной говядины и рикотты– блюдо, которое идеально подойдет к ужину и станет хорошим дополнением к любому гарниру. Своим проверенным рецептом этой вкуснятины поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан. Они готовятся очень просто и получаются аппетитными.

Мясные шарики с рикоттой

Ингредиенты:

говяжий фарш (или микс со свининой 50/50) – 500 гр. Чтобы добавить жирности, можно добавить в фарш 50-100 гр измельченного сала;

рикотта – 80 гр;

лук – 1 шт (натереть на терку);

яйца – 1 шт;

панировочные сухари – 1,2 ст. л;

томатная паста – 2 ст. л;

соль и перец, свежий тимьян по вкусу;

вода.

Способ приготовления:

В миске соединить фарш, половину натертого лука, яйцо, рикотту, панировочные сухари, соль и перец. Все хорошо вымешать.

Для томатной заливки в емкости смешать томатную пасту, вторую половину натертого лука, соль, перец, листики свежего тимьяна. Добавить воду, около стакана.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Сформировать мясные шарики размером с теннисный мяч. Выложить в форму для выпечки. Залить томатной заливкой, добавить еще пару веточек тимьяна и отправить в духовку на 30-35 минут. По желанию форму можно прикрыть фольгой.

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