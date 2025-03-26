Тануть у роті: рецепт м'ясних кульок із сиром до вечері
Такі кульки особливо смачні з картопляним пюре.
Кульки з ніжної яловичини та рікоти — страва, яка ідеально підійде до вечері та стане гарним доповненням до будь-якого гарніру. Своїм перевіреним рецептом цієї смакоти поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Вони готуються дуже просто і виходять апетитними.
М'ясні кульки з рікоттою
Інгредієнти:
- яловичий фарш (або мікс зі свининою 50/50) – 500 г. Щоб додати жирності, можна додати у фарш 50-100 г подрібненого сала;
- рікотта – 80 г;
- цибуля – 1 шт (натерти на тертку);
- яйця – 1 шт;
- панірувальні сухарі – 1,2 ст. л;
- томатна паста – 2 ст. л;
- сіль і перець, свіжий чебрець за смаком;
- вода.
Спосіб приготування:
У мисці з'єднати фарш, половину натертої цибулі, яйце, рікотту, панірувальні сухарі, сіль і перець. Усе добре вимішати.
Для томатної заливки в ємності змішати томатну пасту, другу половину натертої цибулі, сіль, перець, листочки свіжого чебрецю. Додати воду, близько склянки.
Духовку розігріти до 180 градусів.
Сформувати м'ясні кульки розміром із тенісний м'яч. Викласти у форму для випічки. Залити томатною заливкою, додати ще кілька гілочок чебрецю і відправити в духовку на 30-35 хвилин. За бажанням форму можна прикрити фольгою.
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