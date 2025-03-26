Тануть у роті: рецепт м'ясних кульок із сиром до вечері

Такі кульки особливо смачні з картопляним пюре.

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Кульки з ніжної яловичини та рікоти — страва, яка ідеально підійде до вечері та стане гарним доповненням до будь-якого гарніру. Своїм перевіреним рецептом цієї смакоти поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Вони готуються дуже просто і виходять апетитними.

М'ясні кульки з рікоттою

Інгредієнти:

яловичий фарш (або мікс зі свининою 50/50) – 500 г. Щоб додати жирності, можна додати у фарш 50-100 г подрібненого сала;

рікотта – 80 г;

цибуля – 1 шт (натерти на тертку);

яйця – 1 шт;

панірувальні сухарі – 1,2 ст. л;

томатна паста – 2 ст. л;

сіль і перець, свіжий чебрець за смаком;

вода.

Спосіб приготування:

У мисці з'єднати фарш, половину натертої цибулі, яйце, рікотту, панірувальні сухарі, сіль і перець. Усе добре вимішати.

Для томатної заливки в ємності змішати томатну пасту, другу половину натертої цибулі, сіль, перець, листочки свіжого чебрецю. Додати воду, близько склянки.

Духовку розігріти до 180 градусів.

Сформувати м'ясні кульки розміром із тенісний м'яч. Викласти у форму для випічки. Залити томатною заливкою, додати ще кілька гілочок чебрецю і відправити в духовку на 30-35 хвилин. За бажанням форму можна прикрити фольгою.

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