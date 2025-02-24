Мітболи, або тефтелі: як приготувати смачну м'ясну страву

Тефтелі, або м'ясні кульки, це смачна страва на кожен день.

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Тефтелі, або мітболи, це, по суті, круглі котлетки, які готують у соусі та подають із різними гарнірами. Наприклад, в італійській кухні такі тюфтельки готують невеликими і подають із томатним соусом до спагеті. Рецептом тефтелей поділилися на сайті Gutains.

Тефтелі

Інгредієнти:

500 г м'ясного фаршу (яловичина, свинина, або їх суміш);

одна середня цибулина;

1 яйце;

3 столові ложки сухих хлібних крихт або манки;

сіль і перець за смаком;

за бажанням: зелень, спеції, часник.

Очистіть і дрібно наріжте цибулю. Підготуйте м'ясний фарш, за потреби додайте до нього зелень, спеції або часник для насиченого смаку.

У глибокій мисці змішайте м'ясний фарш із дрібно нарізаною цибулею. Додайте яйце і сухі хлібні крихти або манку. Приправте сіллю та перцем за смаком. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси.

Змочіть руки водою і починайте формувати невеликі кульки, надаючи кожній бажаної форми та розміру. Оптимальний розмір тюфтельок залежить від ваших уподобань, але зазвичай вони мають діаметр приблизно 3-4 сантиметри.

Далі тефтелі можна смажити на сковорідці на розігрітій рослинній олії, а потім доводити до готовності під закритою кришкою ще хвилин 15.

Або тефтелі можна приготувати в духовці. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть тефтелі на деко і запікайте тефтелі в духовці приблизно 20-25 хвилин до золотистої скоринки та повної готовності.

Подавайте тефтелі гарячими, з улюбленими гарнірами чи соусами. Вони чудово поєднуються з картоплею, рисом, пастою або овочевими салатами. За бажання прикрасьте тюфтельки свіжою зеленню або скибочками помідора для ефектнішого вигляду.

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